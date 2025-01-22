Второй фронт на Балтике 1 Александр Немец

22.01.2025, 9:59

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Борьба с путинским «теневым флотом» получила мощную поддержку всего Запада.

В декабре 2024 года события пошли вскачь – и не в пользу путинской РФ. После падения кровавого режима Асада в Сирии, появилась и стала повсюду быстро расти Сеть Бесстрашия (придется мне, наверно, брать патент на это выражение).

На Балтике первым элементов такой Сети, активно и бесстрашно противостоящей путинскому режиму, стала Финляндия. А затем к Финляндии присоединились и другие балтийские страны.

До этого путинские спецслужбы пакостили и гадили на Балтике «по нарастающей», особенно в 2024 году. И никто всерьез не решался им остановить! Но вот в декабре 2024 все это кончилось.

Началось все с «пустяка». 25 декабря российское судно Eagle S, совмещавшее функции нефтяного танкера российского «теневого флота» и диверсионного корабля, оборвало своим якорем (и это была сознательная диверсия!) два энергетических кабеля, проложенных по дну Балтийского моря. Финские власти провели экстренное расследование и нашли виновного.

Почти сразу после этого, 26 или 27 декабря 2025 года (если не ошибаюсь), суда финского ВМФ, арестовали это судно (далеко оно не ушло) и отвели его под конвоем в один из финских портов. Это было беспрецедентным событием в отношениях Финляндии и России за многие годы.

После этого, примерно 4 января, суда ВМФ Финляндии начали «активно присматриваться» ко всем российским судам, идущим через Финский залив. Одновременно, правительство Финляндии обратилось за содействием к другим странам НАТО, имеющим выход к Балтийскому морю.

Следующее сообщение поступило 8 января (очень кратко):

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, она же председатель ОБСЕ, провела в Киеве переговоры со своим коллегой Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским. Министр Валтонен выразила безоговорочную поддержку Украине в ее борьбе с путинской агрессией. В ходе переговоров стало ясно, что помощь Украине с финской стороны будет только расти.

Господин Сибига поддержал правительство Финляндии в ее действиях против диверсионных операций РФ на Балтике. «Наш опыт подсказывает, что Россия понимает только силу!» Госпожа Валтонен подтвердила курс Финляндии на дальнейшие жесткие действия в отношении российских судов-диверсантов и РФ в целом. «Месяцы и даже годы действий агрессора показали, что мы с Россией в одной лодке!» Обе стороны поддержали введение новых, максимально жестких санкций против путинского режима. Также в ходе киевских переговоров выяснилось, что Финляндия в своих действиях против РФ будет активно сотрудничать – или уже сотрудничает! – с Эстонией и Швецией.

Но все это были, можно сказать, единичные факты. А начиная с 15 января сообщения с «нового балтийского фронта» пошли потоком. Можно сказать, с этого момента «Второй фронт на Балтике» стал реальностью.

За несколько дней до этого, 10 января, США, при поддержке Великобритании и ЕС приняла новый большой пакет санкций против РФ.

Пересказывать не буду, его содержание хорошо известно. Напомню только, что число подсанкционных танкеров «теневого флота» РФ одномоментно выросло с 90 до 180, причем 65 из них (с нефтью и СПГ на три с половиной миллиарда долларов) оказалось в «подвешенном состоянии»; никто, включая Китай и Индию, не захотел принимать эти танкеры в своих портах. Это было беспрецедентно, такого РЕАЛЬНОГО удара путинская торговля нефтью и СПГ еще не получала!

И финская борьба с путинским «теневым флотом» де-факто получила мощную поддержку всего Запада.

И наконец 15 января ситуация в Финском заливе очень резко изменилась не в пользу путинского режима. А именно, два судна новой патрульной миссии НАТО «Балтийский Страж» вошли в Финский залив. Это были немецкий и нидерландский корабли. Старт новой миссии накануне анонсировал глава НАТО Марк Рютте: «Цель новой миссии – защита подводных кабелей в регионе Балтийского моря».

Как такое стало возможным? Накануне, 14 января в Хельсинки состоялся Форум Балтийского Моря. В этом Форуме приняли участие лидеры балтийских стран НАТО, а именно – Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции и Норвегии (она, вместе с Швецией и Данией, прикрывает «вход» в Балтийское море).

На форуме неожиданно смело выступил «трусливый канцлер» Шольц. В результате и возникла миссия «Балтийский Страж», прямо направленная против агрессии и диверсий путинского режима. Самое активное участие в Миссии примет сама Финляндия, а также Швеция и Финляндия.

Говоря попросту, Второй фонт на Балтике создан и, очевидно, будет быстро укрепляться.

Александр Немец, kasparov.ru

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