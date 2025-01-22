«На Бали я прилетела за мечтой» 22.01.2025, 10:13

Истории белорусов, которые зимуют в теплой Азии.

Когда очень хочется солнца и тепла, активные белорусы отправляются зимовать в теплые страны, пишет «Онлайнер». Как подготовиться к такой поездке, какие суммы понадобятся, легко ли работать, когда вокруг столько соблазнов, и с какими неожиданностями можно столкнуться?

«Зимовка — это не отпуск в пятизвездочном отеле»

Татьяна много путешествует, но на зимовку отправилась в первый раз. Остановила свой выбор на Шри-Ланке.

— Здесь мы вдвоем с дочкой, муж, к сожалению, с нами не поехал: у него офлайн-работа, не может уехать надолго. Если честно, было немного страшно ехать в такое длинное путешествие без мужа. Тем более в Азию я выбралась впервые, еще и с 8-летней дочкой. Локацию выбирала по таким критериям: безопасность, отношение к путешествующим без мужчин женщинам и детям, стоимость жилья и питания, возможность заниматься серфингом и жить в контакте с природой. В шорт-листе оказались Вьетнам, Бали и Шри-Ланка, но в итоге выбрала Шри-Ланку: здесь уже бывали друзья, и они могли что-то подсказать.

У Татьяны два бизнеса: один — онлайн-консалтинг в сфере маркетинга, второй — творческо-спортивный клуб в Гродно, где появился наемный директор.

— Я впервые за долгие годы могу спокойно уехать на полтора месяца и работать удаленно. Правда, работать здесь нелегко: сам остров располагает к тому, чтобы ничего жестко не планировать, расслабляться, принимать, быть в доверии к миру и реально «быть в потоке». Что касается школы, то мы просто написали заявление, что уезжаем на полтора месяца.

Зимовка всегда была мечтой Татьяны, и в этом году она решила не откладывать ее на потом. Авиабилеты покупали дней за 10—15 до вылета. Они обошлись в $550 на человека в обе стороны (из Москвы до Коломбо с пересадкой в Шардже). Если покупать раньше, то можно вложиться и в $300, уверяет Татьяна. Ехали с одним чемоданом ручной клади, куда положили шорты, футболки, сланцы, купальники и по паре удобных сандалий — в общем, минимум.

С жильем все сложилось удачно: в этом путешествии к Татьяне присоединились ее друзья, все вместе сняли виллу. В результате эта статья расходов для мамы с дочкой, живущих в одной комнате на большой частной вилле, составила $250 в месяц. Правда, в первые дни их ждало немало сюрпризов.

— Мы с дочкой приехали на виллу первые, неделю жили одни и не ожидали, что здесь такое количество диких животных. В первую ночь мы были в шоке: тут бегают дикие кошки, обезьяны, постоянно шорох и шум — я до утра не спала, охраняла дочь. А рано утром в соседних храмах призывают к молитве, и с пяти утра не уснуть. Поэтому первую неделю я вообще практически не спала.

Сейчас к присутствию шума от животных Татьяна с дочкой привыкли. Иногда по территории виллы бегают обезьяны, пальмовые белки и мыши, ползают пауки, гекконы и мадагаскарские тараканы.

— Зимовка — это не отпуск в пятизвездочном отеле, где ты кайфанул на всем готовом, посорил деньгами и вернулся домой, — предупреждает Татьяна. — Здесь мы живем среди ланкийцев и решаем разные бытовые вопросы, как в обычной жизни, без налета люкса. Например, с дерева в нашем саду нападали листья, и в этой горе завелись мухи, насекомые — надо их сжечь, иначе дом превратится в ад.

Еще на острове проблемы с вывозом мусора. Его нужно сортировать на четыре вида и в определенный день забрасывать каждый из мешков в трактор, проезжающий по улицам. Все кричат: «Мусор! Мусор!» Куда сдавать металл (жестяные банки из-под напитков), компания белорусов так и не нашла. И мусора, к сожалению, кругом полно — и на улицах, и вдоль дорог. Татьяна и ее друзья собирают его, чтобы было так же чисто, как у нас в стране.

— Еще одно важное отличие от отпуска — все-таки мы продолжаем работать. Но очень сложно что-то планировать, как в Беларуси. В какой-то момент может пойти такой сильный тропический дождь, что пропадают свет и Wi-Fi, ты никуда не можешь выйти и вынужден резко менять свои планы.

С утра мы обычно идем серфить — для нас это был главный критерий при выборе локации. Здесь океан достаточно мелкий, безопасно для ребенка. В обед жарко — сидим в доме и занимаемся своими делами, учебой дочки. Дочь делает домашние задания, как и все дети. Проходим школьную программу самостоятельно и с репетитором. Вечером опять идем к океану, но в шесть уже темнеет, и это большой недостаток.

Зимующим нужно обязательно покупать страховку, говорит Татьяна. Девушка уже успела ей воспользоваться: во время серфинга сломала мизинец на ноге.

— Сервис тут не особо развит, как и медицина. Даже в частной клинике мне пришлось ждать осмотра полдня. В пользу страховки, причем по повышенному тарифу, говорит опыт моих знакомых, которые на острове сталкивались с разными ситуациями.

Серьезную опасность представляет трафик на дорогах. Тротуаров для пешеходов нет, все двигаются по своим правилам в хаосе. На бешеной скорости носятся так называемые crazy bus — автобусы, у которых приоритет в движении. Они часто выскакивают на соседнюю полосу, подвигая всех на своем пути.

— Там внутри дискотека, играет музыка, мигают огоньки, телевизор показывает клипы. Автобус останавливается буквально на секунду — в него нужно быстро запрыгивать (или выпрыгивать). Двери на ходу полностью открыты — если не держишься, просто можешь вывалиться оттуда. На дорогах аварийные ситуации происходят примерно каждые 10 секунд. Несмотря на это, за месяц моего пребывания здесь я не видела ни одной серьезной аварии. Ланкийцы очень интересные: они как частички хаоса, которые двигаются в спокойствии, в доверии и как-то понимают друг друга. Нам, конечно, сложнее.

Питание у семьи организовано следующим образом: продукты домой закупаются в местном магазине, где компания завела скидочную карту. Привычки менять особо не пришлось: есть все необходимое. И цены примерно такие же, как в Беларуси. Единственное отличие — огромный выбор фруктов и морепродуктов по более низким ценам.

На серф-споте (место, где собираются серферы) можно взять горячее блюдо: пиццу, пасту или что-то с морепродуктами. Порции большие (Татьяне с дочкой хватает одной), стоимость в переводе на наши деньги — 25—30 рублей. Покупки лучше совершать вдали от туристических зон: цены на разные мелочи (например, пляжные вещи) могут быть ниже в десятки раз.

Шри-Ланка — очень красивая страна, говорит белоруска. При этом денег на путешествие по ней нужно немного, поэтому это отличный вариант для зимовки. Татьяна оценивает свои траты в $1200 на двоих в месяц, включая жилье, питание, хобби, поездки и все остальное.

— Меня очень впечатлила поездка вглубь острова, где горы и тропические джунгли. Это невероятно! По ценам все очень доступно. Мы с дочкой ездили на большую экскурсию, нас целый день возили на машине с кондиционером, показывали разные достопримечательности — объездили практически половину страны. И заплатили за это всего $50. Местные хотят заработать на туристах, конкурируют по цене. За $40 можно на полдня съездить на рыбалку и забрать свой улов. За $100—200 вообще организуют что-то эксклюзивное. А еще здесь рядом Мальдивы, куда можно слетать всего за $100.

На острове можно встретить настоящего слона, стоящего прямо вдоль дороги, поплавать с дикими черепахами, увидеть летающих вокруг павлинов и жить по соседству с обезьянами.

— Одомашненных слонов наряжают в красивые одежды, украшают светящимися лампочками во время праздников и ведут по дороге во главе колонны. А диких слонов можно увидеть вдоль национального парка — они, как котики, стоят у дороги и клянчат у прохожих кукурузу. Мы их покормили, исполнили нашу мечту. Они очень милые. И обезьянки здесь очень культурные, с удовольствием принимают от тебя банан или другое угощение.

Еще одно преимущество Шри-Ланки — это доброжелательные люди. Татьяна говорит, что они очень улыбчивые, открытые, стараются хорошо обслужить.

— Ланкийцы веселые, умеют радоваться жизни. При этом очень худые и часто очень бедные, и все равно счастливые!

«Только на жилье и билеты потратили более $6 тыс.»

Максим и Алексей, коллеги из IT-компании, готовились к зимовке довольно долго. Слушали рассказы своего коллеги про Таиланд и в какой-то момент решили, что нужно ехать самим. Еще летом прошлого года купили билеты из Минска до Паттайи через Дубай — в обе стороны на двоих они обошлись в $1750. После этого стали искать жилье.

— Летом цен на январь — февраль еще не было, а когда осенью они появились, наши ожидания и реальность не совпали: ценник сильно вырос. В итоге нашли квартиру на Airbnb за $1600 в месяц. Кстати, здесь важно учитывать такой момент: при открытии визы в Таиланд требуется подтвердить полную оплату жилья. А в случае с Airbnb у нас возникла сложность: они берут оплату только за один месяц, остальное позже. Пришлось перебронировать на каждый месяц отдельно, заплатить штраф. Сама квартира нас полностью устраивает, мы получили то, что хотели: красивый вид на город и море, высокий этаж, две спальни, кондиционеры.

К сожалению, ребят серьезно подвел авиаперевозчик Flydubai: сначала изменил время рейсов, а потом сообщил, что обратный рейс из Паттайи в Дубай отменен. Пришлось искать другие варианты.

— Туда мы купили те же билеты, но это обошлось нам на $500 дороже. Обратно летим из Паттайи в Дубай через Куала-Лумпур. В итоге затраты на все перелеты с $1750 увеличились до $3000.

Плюсуем к стоимости перелетов жилье — получается около $6100. На этом неприятные неожиданности закончились, и ребята спокойно добрались до Паттайи.

— Попали из −2 градусов сразу в +30. Вау, ничего себе! Конечно, из самого приятного — тепло и солнце. Удивляешься, что оно светит каждый день, а не 35 дней в году, — шутит Максим.

С работой проблем не возникает: она и так удаленная. С учетом разницы в четыре часа пришлось сместить график, чтобы начинать работу в двенадцать и заканчивать в девять вечера.

— До работы мы успеваем сходить в тренажерный зал, в бассейн, пройтись по магазинам и даже посетить близлежащие достопримечательности. А вечером идем ужинать, гулять по городу.

— Как работается среди соблазнов?

— Меня заряжает вид из окна. Я сильно погружаюсь в работу, а потом смотрю на море, город — вдохновляюсь и иду работать дальше. Знаю, что до девяти надо разобраться с рабочими задачками, а потом нас ждет награда — гулять по городу, восхищаться людьми и вкусно есть, — говорит Максим.

Из первых сильных впечатлений (белорусы поймут) — полное отсутствие уважения к пешеходам: дорогу нужно перебегать в любом месте, если есть возможность. Добавьте еще левостороннее движение — это непривычно.

А вообще, у ребят случилось много разрывов шаблонов.

— Мы не рассчитывали, что город такой грязный. Казалось, что все-таки курортная зона. Около заведений, магазинов еще может быть чисто, а как только отходишь от них, сразу мусор на улицах, на дорогах.

Еще один стереотип — до Таиланда нужно только долететь, а на месте все очень дешево.

— Возможно, год-два назад так и было. Но сейчас все изменилось. Понятно, что мясная и молочная продукция в дефиците, поэтому дорого. Но и местные продукты не отличаются дешевизной. И еще надо знать, где покупать. Возможно, в Таиланде есть места дешевле, но это не Паттайя. А Пхукет еще дороже.

Ребята закупаются в больших магазинах. Также выручают сетевые 7-Eleven, которые всегда под боком. Здесь большой выбор разных «мелочей»: сэндвичи для завтраков и перекусов, десерты, снеки и напитки. На рынке можно недорого купить фрукты и морепродукты.

Среди заведений есть кафе, где можно поесть вкусно и недорого. Например, большая порция супа обойдется в 8—9 рублей на наши деньги, второе блюдо (картошка, мясо, овощи в соусе) стоит около 20. Все вкусно, и порции хорошие. В более премиальных кафе за блюдо с небольшой порцией креветок можно заплатить около 30 рублей. В ресторанах с красивым интерьером, видом на море и качественным обслуживанием блюдо с морепродуктами обойдется в 60—100 рублей.

— Наверное, морепродукты все равно дешевле, чем в Минске. Мы как-то заказали лобстера — было потрясающе вкусно. Еда — одно из самых приятных впечатлений.

А еще ребят радует общение с местными:

— Тайцы — потрясающие люди: милые, добрые, открытые. Как их описывают везде, так реально и есть, один в один. Доброжелательные, всегда помогут, даже несмотря на языковой барьер, — говорит Максим.

Алексей добавляет:

— Здесь вообще много людей разных национальностей. В основном это азиаты: индусы, китайцы. Есть европейцы и американцы. Идешь по улице и слышишь много разных языков, видишь разных интересных людей. Сами тайцы очень веселые. Каждый хочет с тобой пообщаться, особенно если это владелец лавки или массажного салона. Еще здесь много русскоязычных — намного больше, чем мы ожидали. В Паттайе есть целый квартал, где они живут. Там много кафешек, где основные блюда — оливье и шашлык. Играет русская музыка, караоке, некоторые продавцы могут сказать несколько слов по-русски.

Ребята приехали в Таиланд на два месяца: январь и февраль. Они планируют взять отпуск, чтобы получше изучить страну. Есть идея взять в аренду скутеры — по стоимости на месяц один обойдется в $100—150.

В Паттайе море и пляж не отличаются чистотой, но когда Максим с Алексеем добрались до ближайшего острова с чистым морем и лазурным пляжем, то остались под большим впечатлением. Вау-эмоции остались и от зоопарка.

— Он достаточно большой. Чтобы объездить весь, арендовали гольф-кар. Там много животных, которых мы увидели и смогли потрогать в первый раз в жизни: слоны, носороги. У нас есть целый список мест, куда планируем съездить: ботанический сад, дельфинарий, аквапарк.

Отправляясь в поездку, Максим с Алексеем взяли наличку из расчета по $1000 на человека в месяц. Но, пожив пару недель в Паттайе, поняли, что вряд ли впишутся в этот бюджет. Поэтому по возможности рассчитываются картами. Поменять валюту на тайские баты можно в ларьках, выбрав более выгодный курс.

Идея зимовки ребятам понравилась. Говорят, что поедут еще, но уже не в Таиланд.

— Постараемся за два месяца здесь увидеть как можно больше всего — так, чтобы уже не возвращаться потому, что чего-то не успели. А в следующий раз посмотрим другую страну, желательно подешевле.

«На Бали я прилетела за мечтой»

Евгения занимается SMM и работает в IT-стартапе маркетологом (удаленно). Уже месяц она зимует на Бали.

— Около десяти лет назад, когда Бали еще не был столь популярен, я наткнулась на блог девушки-фрилансера, живущей здесь. Тогда я не знала слова «фриланс» и никогда не слышала про Бали. Этот блог открыл мне глаза и показал, что можно жить иначе. Поэтому на Бали я прилетела за мечтой, которая когда-то определила весь мой жизненный путь. Здесь я впервые, и Индонезия — это 30-я страна, которую я посетила в свои 26 лет. Впечатления потрясающие: это уникальное место с самобытной культурой, традициями и людьми.

Месяц Евгения прожила в Убуде, ежедневно ходила на йогу и медитации. Потом переехала в Чангу, ближе к океану, чтобы научиться серфингу. Путешествует девушка одна.

— Бали — идеальное место для соло-путешественников. Почти все приезжают в таком же формате, поэтому познакомиться с кем-то не составляет проблемы. Пока сидишь в кафе, обязательно кто-то подойдет пообщаться, и это не только парни. Есть много телеграм-каналов по интересам, где, например, можно найти попутчиков для поездок по острову. Так мы скооперировались с ребятами, арендовали машину и проехали север Бали. И никто из нас до этого друг друга не знал! Я бывала во многих странах Европы, но в плане общения нигде не чувствовала себя так комфортно, как здесь.

Девушка перечисляет плюсы острова:

Разнообразная природа: тропическая растительность, вулканы, горы. Местные пейзажи так красивы, что порой кажутся нереальными.

Вкусная еда.

Потрясающий климат (в сезон дождей в Убуде прохладнее).

Активная социальная жизнь, здесь легко знакомиться с людьми.

Развлечения на любой вкус: вечеринки в Чангу, уединение и размышления в Убуде, серфинг.

Позитивная обстановка вокруг.

— За месяц я ни разу не столкнулась с негативом. Движение здесь адовое, я становилась свидетельницей аварий, но никто даже голос не повысил. Если кому-то помешал, извиняешься с улыбкой — и тебе улыбаются в ответ. В людях не встречаешь ненависти, язвительности, попытки уколоть. Все ведут себя как хорошие добрые знакомые.

Минусы тоже есть:

Сезон дождей с ноября по апрель. В это время возможны проливные дожди каждый день, высокая влажность и морские приливы. Самые дождливые месяцы — январь и февраль.

В декабре дожди шли почти каждый день, и Евгения не раз промокала на байке насквозь, но в этом есть своя романтика.

Риск пищевых отравлений: важно быть внимательными к выбору кафе, и желательно вообще не пить водопроводную воду.

Из-за высокой влажности в помещении может быть сыро, легко появляется плесень. Нужно тщательно выбирать жилье и беречь вещи.

Трафик. В Чангу можно даже на байке простоять в пробке больше часа. В Убуде с этим проще, но на главной улице пробки тоже есть.

Жилье Евгения не советует бронировать сразу на месяц — лучше на 7—10 дней, а потом искать еще варианты на месте. Найти предложения можно в Facebook Marketplace и в чатах в Telegram (на Booking.com обойдется в разы дороже). И нужно обязательно осматривать жилье из-за возможных шумов, стройки, плесени.

Цены такие (в месяц):

Комната в апартаментах или гестхаусе — $350—700.

Апартаменты — $600—1000.

Комната на вилле — $850—1000.

Вилла — от $1000—1200 (маленькая), от $2000 (большая).

Что касается цен на продукты, то, по словам героини, в супермаркетах они на 20—25% выше по сравнению с Минском, особенно на молочные продукты и некоторые овощи. Местные продукты, фрукты и морепродукты стоят недорого, особенно на рынках. Поесть в местном заведении (они называются варунгами) стоит $3—7. Однако почти все туристы ходят в кафе или рестораны, а там ценник за ужин на человека составляет $10—30. За завтрак Евгения обычно отдает около $10.

Байк — основное средство передвижения на острове. Стоимость аренды бюджетной модели — около $50 в месяц, более продвинутой — $100—130. Топливо стоит около $1,1 за литр. Нужны международные права, но можно получить и местные — за одну неделю, без экзаменов, за $150—200. Девушкам для начала подойдет модель Scoopy: это маленький байк, на нем удобно стоять в многочисленных пробках.

— Если понадобится медицинская помощь, один визит к специалисту обойдется в $50. Страховку лучше приобрести заранее — многие этим пренебрегают, а потом жалеют. Урок по серфингу с арендой снаряжения стоит примерно $30, массаж в спа-салоне — $5—15.

Евгения рассказывает, что благодаря возможности работать удаленно она три-четыре месяца в год проводит не в Беларуси. Осенью она пару недель путешествовала по Европе, потом вернулась домой в Гродно, но очень скоро захотела в тепло — и вот она на Бали. Говорит, что задержится тут еще на пару месяцев.

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