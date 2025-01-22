Дональд Трамп Путину: иду на ты Александр Левченко

22.01.2025, 10:25

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Принцип «мир благодаря силе» является эффективным путем.

47-м президентом Соединенных Штатов Америки 20 января официально стал Дональд Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией и подчеркнул, что «мы должны действовать вместе, чтобы этот век был успешен для демократий. Укрепление американского лидерства неразрывно связано с достижением надежного и справедливого мира в Украине. Принцип «мир благодаря силе» является эффективным путем укрощения агрессивных диктаторских режимов». Хотя Путин заявил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США, однако действия России не свидетельствуют о ее готовности к честной дипломатии. Киев убежден, что США и дальше будут оставаться надежным партнером Украины.

Сразу после инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Кремля Владимир Путин разрушает Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине, добавив, что он может поговорить с Путиным в ближайшее время, не называя конкретных сроков. «Я думаю, что у России будут большие проблемы… Большинство людей думали, что война закончится через неделю. Я думаю, что Путину было бы очень хорошо, если бы он закончил эту войну», – заявил Трамп журналистам. Он напомнил, что война уже длится три года, и россияне на фронте потеряли почти миллион бойцов. Прямой разговор с российским диктатором будет означать резкий разрыв с подходом Джо Байдена, почти три года не разговаривавшего с Путиным. В свою очередь, Трамп смотрит на это по-другому. Он считает, что прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения, которое положит конец войне.

За несколько часов до инаугурации Трампа В.Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. Он поздравил Трампа и заявил о готовности вести «равноправный и взаимный уважительный диалог» с его администрацией. А еще диктатор готов к обсуждению мирного урегулирования украинского конфликта. «Самое важное здесь устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили», - сказал глава Кремля. Путин и Лавров несколько раз подчеркивали, что Москва не готова идти на компромиссы и менять свои требования, среди которых нейтральный статус Украины, ограничение численности украинской армии, отстранение действующей власти, обязательство Украины не вступать в НАТО.

Официальный Киев предупредил команду Трампа, что принуждение Украины к переговорам со страной-агрессором Россией до того, как ВСУ завладеют инициативой на поле боя, будет иметь катастрофические последствия, написало британское издание The Telegraph. Если не заставить российского диктатора Владимира Путина «ощутить боль» перед потенциальными переговорами, это придаст ему смелости, ослабит позиции Украины и нанесет удар по репутации и интересам Запада. Президент Эммануэль Макрон во время традиционной речи перед Вооруженными силами Франции заявил, что «война не закончится ни завтра, ни послезавтра. Вызов сегодня состоит в том, чтобы дать Украине возможность выстоять и начать любые переговоры с позиции силы. Вызов завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей безопасности». При этом канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает сокращения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки с приходом к власти 47-го президента США Дональда Трампа. Шольц заявил, что «не ожидает немедленного сокращения поддержки Украины со стороны США в ближайшем будущем. Мы увидим, что произойдет в долгосрочной перспективе». Свою позицию канцлер обосновал тем, что Дональд Трамп намерен найти пути разрешения конфликта в ближайшее время, однако с учетом позиции украинцев и европейцев. А Марко Рубио, которого 20 января, Сенат США единогласно утвердил в должности госсекретаря США, заявил, что решение войны между Россией и Украиной будет нуждаться в компромиссах с обеих сторон. Он еще не может назвать конкретные сроки завершения войны между Россией и Украиной. «Мы не будем забегать вперед, обсуждая детали переговоров. Эти вопросы должны решаться дипломатично, а не публично. Окончательные решения по поводу того, на что соглашаться, будут принимать сами страны-участницы – как украинцы, так и россияне», – добавил он. На вопрос о возможных сроках прекращения огня в Украине Рубио ответил: «Это будет приоритетом для президента США, поэтому процесс начнется почти немедленно».

Есть надежда, что американская сторона понимает, что уступки от страны-агрессора и подвергшегося российскому нападению государства должны быть совершенно разного характера. Если российский бандит нападает на прохожего и отбирает у него кошелек, но не способен его убить, то это не значит, что жертва должна смириться с утраченным только потому, что она осталась жива. Это было бы новым в договорно-правовых отношениях. Уступкой жертвы может быть отказ от требования строгого наказания бандита и выплаты компенсации за нападение, но никак не легализация отобранных средств и оправдание разбойника.

Бывший спецпредставитель США по Украине в период первого президентства Д.Трампа Курт Волкер заявил на саммите в Давосе, что Вашингтону вообще не стоит вести переговоры с Россией. Вместо этого, американский лидер должен показать силу и остановить бои. К.Волкер отметил, что на одной из встреч с новой командой президента США он отмечал, что Путин не будет вести переговоры честно, поэтому переговоры с ним бессмысленны. По его мнению, Д.Трампу следует просто закончить войну, показать силу, остановить бои. «Они не имеют права голоса по поводу референдума в Херсоне. Они не имеют права решать, будет ли Украина членом НАТО. Просто не обсуждайте эти вещи. Убедите Путина, что мы способны не дать ему победить», — призвал Дональда Трампа Курт Волкер.

Одним из первых своих указов после вступления во власть президент США приостановил помощь любым другим государствам и организациям. На фоне этого возникает вопрос, угрожает ли это Украине, которая от США получила 66,5 млрд помощи вооружением с 2022 года. В указе отмечено, что все государственные департаменты и агентства, отвечающие за программы помощи США по развитию, должны приостановить новые обязательства и выплаты сроком на 90 дней. Решение о возобновлении выплат будет принято только после проведения аудита программ с целью проверки соответствия интересам США, а их судьба будет зависеть от решения государственного секретаря. Программы помощи США по развитию – это отдельный вид помощи, затрагивающий поддержку экономического, социального и политического развития государств и общества. В американской правительственной терминологии помощь Украине вооружением проходила как помощь в сфере безопасности, которую указ Трампа, судя по всему, не касается. Но вполне может задеть какие-либо другие виды помощи. В том числе и получаемую Украиной через USAID на восстановление поврежденной инфраструктуры. В то же время ситуация с американской помощью для Украины под вопросом вообще. Поэтому экспосол США и аналитик Атлантического совета Джон Гербст считает, что Дональд Трамп, как президент, должен продолжить оказание Украине помощи от США. «Это может быть заем, но он должен включать современное оружие, в частности армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) и истребители F-16, но, возможно, и нечто большее», - отметил Гербст. Это, подчеркнул он, будет гарантировать понимание российским лидером Путиным, что продолжение его агрессии «не приведет к обретению дополнительных территорий». Такой подход поможет создать устойчивый мир и «мог бы принести Трампу Нобелевскую премию мира».

Александр Левченко, «Обозреватель»

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