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«Сумасшедший» матч матч «Бенфика» — «Барселона»

  • 22.01.2025, 10:32
«Сумасшедший» матч матч «Бенфика» — «Барселона»

Каталонцы из 1:3 сделали 5:4.

Так в Лиге чемпионов ещё не играли.

«Барселона» ещё по итогам предыдущего тура обеспечила себе евровесну. Но с 1/8 финала стартовать в плей-офф куда приятнее, нежели с 1/16, так что нужно было ударно провести выезд к «Бенфике». Получилось, хотя Щенсны максимально мешал, пишет championat.com.

Каталонцам не привыкать пропускать в самом дебюте. Вот и теперь уже на второй минуте португальцы поздравили Щенсного с возвращением в Лигу чемпионов. Кунде держал Актюркоглу, упустив забег и прострел Фернандеса, Шельдеруп классно пропустил мяч, и Павлидис, оттеснив Кубарси, с линии вратарской чётко пробил под перекладину.

Вскоре «Барса» и второй едва не пропустила. Против Фернандеса не прошёл хитрый финт Ямаля, однако Эурснес в финальной стадии атаки сплоховал и пальнул мимо ворот. Что ж, каталонцы за такое наказывают: Араужу наступил на ногу Бальде, судья Маккели зафиксировал это с помощью VAR, а Левандовски переиграл с пенальти Трубина. Так к 13-й минуте команды обменялись голами.

Забить с игры тоже было бы здорово. Но Трубин был против и не дал удару боковыми «ножницами» стать голевым. А дальше на Щенсного нашло затмение. Поляк в «Барселоне» привыкает выбрасываться вперёд. «Реал» в Суперкубке простил. «Бенфика» этого делать не стала. Войцех пошёл прерывать заброс и врезался в Бальде. Павлидису для быстрого дубля нужно было только катнуть в пустые.

То были не все приключения Щенсного. Полетел он на Актюркоглу и сбил того, наработав на пенальти. Павлидис оформил с 11-метрового хет-трик. К 30-й минуте! Запомните эту фамилию — через пару лет увидим её в трансферной сводке рядом с суммой от € 100 млн. Хотя здесь стоит сказать большущее спасибо польскому гению. За 18 матчей чемпионата Португалии, для сравнения, греческий нападающий забил всего четыре раза. Теперь он в одном ряду с Шевченко, Асприльей и Мбаппе — они тоже огорчали хет-триком каталонцев в ЛЧ.

«Бенфика» оборонялась низким блоком, окопавшись всем составом на своей половине поля. Для «Барсы» это не стало приговором, хотя она долго не могла ничего придумать в атаке. Просто Трубин налюбовался «привозами» Щенсного и захотел с ним потягаться в плане абсурдных пропущенных: на 64-й минуте выносил мяч и угодил в голову Рафинье, от которой тот и залетел в ворота.

Разницу в счёте, впрочем, португальцы быстро восстановили. Ну как португальцы. Араухо устроил самострел, срезав мяч после прострела Шельдерупа. Что ни гол, то абсурд. С другой стороны, уругвайский защитник выполнил задачу и не дал забить Павлидису. Да, есть нюанс, но что поделаешь.

Каталонцы не сдались. Фернандес их за это уважил, уронив в своей штрафной Ямаля. Левандовски наработал на дубль с пенальти и возродил интригу на финал матча. И на 87-й минуте вышедший с лавки Гарсия подставил голову под навес Педри, сделав счёт равным! Потом Ди Мария выход один на один не использовал, а на 90+5-й минуте Рафинья удачно убежал в контратаку и поймал Трубина на противоходе. Что за игра! Её гарантированно захочется пересмотреть.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Барсе» осталось принять «Аталанту». Но даже поражение не отменит прямой выход каталонцев в 1/8 финала. Спасибо командам за столь невероятный спектакль. Браво, просто браво.

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