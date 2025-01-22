Врачи и диетологи определили диету №1 в 2025 году 22.01.2025, 10:43

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Продукты, которые вы едите каждый день, влияют на ваше настроение, вес и даже сон.

Средиземноморская диета заняла первое место в рейтинге U.S. News & World Report «Лучшие диеты 2025 года», передает CNBC Make It.

Группа из 69 экспертов по здоровому питанию, врачей и диетологов оценила 38 диет, определив лучшую среди них.

«Если ваша цель - контролировать свой вес в долгосрочной перспективе и питаться здоровой пищей, попробуйте одну из этих научно обоснованных диет, которые работают», - говорится в их отчете.

Отмечается, что продукты, которые вы едите каждый день, влияют на ваше настроение, вес и даже сон.

Диеты оценивались на основе следующих критериев:

пищевая ценность,

риски и преимущества для здоровья,

долгосрочная устойчивость,

эффективность, основанная на доказательствах.

Как указывается в публикации, средиземноморская диета часто оказывается на первых местах списков лучших диет U.S. News & World Report. Это связано с тем, насколько полезной может быть ее соблюдение для здоровья. Согласно отчету экспертов, диета в основном растительная, благоприятна для диабетиков и полезна для сердца. Также известно, что она помогает снизить вероятность развития таких состояний, как болезни сердца и диабет 2 типа.

При соблюдении средиземноморской диеты следует есть фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи, рыбу и птицу, а ограничить нужно потребление сладостей, обработанных продуктов и красного мяса.

Среди других полезных диет эксперты выделили диеты DASH, MIND, Mayo Clinic, TLC, Volumetrics, Cleveland Clinic, а также флекситарианскую и противовоспалительную диету доктора Вейля.

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