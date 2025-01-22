Зеленский: Украина никогда не признает оккупированные территории частью РФ 4 22.01.2025, 10:55

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Диалог с Россией должен происходить только с позиции силы.

Украина никогда юридически не признает оккупированные территории частью РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что для Украины оккупированные территории всегда будут оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

«Кто бы что ни хотел. Пусть хоть все союзники мира объединятся - мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем. Для нас они всегда будут оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся», - отметил глава государства.

Президент Украины также подчеркнул, что диалог с Россией должен происходить только с позиции силы, поскольку любая попытка относиться к агрессору на равных является поражением для Украины.

«Путина нельзя субъективизировать в этой истории. Он нарушил все. Он виноват и должен это осознать. Но его не остановить, если разговаривать с ним на равных - это проигрыш для Украины», - добавил он.

Зеленский отдельно отметил, что завершение активной фазы войны является главным приоритетом для страны:

«Мы должны найти все возможности, чтобы закончить горячую стадию войны. Это вопрос номер один. Переговоров может быть много, но главное - остановить активную фазу. Это номер один гарантии безопасности», - резюмирует украинский президент.

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