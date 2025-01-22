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В Могилеве в январе зарегистрирован первый «новогодний» укус клеща

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  • 22.01.2025, 10:59
  • 1,108
В Могилеве в январе зарегистрирован первый «новогодний» укус клеща

Текущая зима богата на сюрпризы.

Текущая зима богата на сюрпризы — где-то люди собирают лисички, где-то цветут розы, пишет телеграм-канал «Могилев Онлайн». Но не все аномалии приятные: в Могилеве в январе зарегистрирован первый «новогодний» укус клеща.

В Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что температура воздуха в целом выше 0 °C и отсутствие снега может спровоцировать неприятную встречу с клещами даже зимой.

В связи с аномальными погодными условиями клещи могут нападать как на человека, так и на животных — не в таких количествах, как в теплое время года, но все же.

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