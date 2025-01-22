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Литва передаст конфискованные на границе с Беларусью авто Украине

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  • 22.01.2025, 11:16
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Литва передаст конфискованные на границе с Беларусью авто Украине

В качестве гуманитарной помощи.

Литовская таможня решила передавать конфискованные на границе с Беларусью автомобили Украине в качестве гуманитарной помощи. Речь идёт о тех машинах, которые использовались для контрабанды сигарет.

Такая судьба, судя по официальному заявлению литовской таможни, постигнет и три автомобиля, задержанных 17 января сотрудниками Криминальной таможни и Вильнюсской территориальной таможни на КПП в Мядининкае. В них правоохранители обнаружили тайники, в которых контрабандисты прятали в общей сложности более 3 тысяч пачек сигарет. Стоимость контрабанды таможенники оценили в 13 573 евро с учетом налогов.

Выявить контрабанду удалось с помощью рентген-оборудования. Тайники под сиденьями, на порогах машин, на приборной панели и в других местах обнаружились в машинах марок BMW X5, Mercedes Benz и BMW X6. Все машины ехали из Беларуси и управлялись гражданами Беларуси.

Как пояснили в литовской таможенной службе, на нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях за контрабанду. За это водители могут заплатить немалые штрафы — от 2 до 6 тысяч евро, а также лишиться самих авто (сейчас решается вопрос об их конфискации, а пока машины просто задержаны).

«Такие машины потом обычно передаются для нужд Украины. В 2024 году литовская таможня передала Украине в качестве гуманитарной помощи 114 конфискованных автомобилей», — рассказали в литовском ведомстве.

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