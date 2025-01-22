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Под Курском ВСУ ликвидировали сразу более 60 северокорейских военных

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  • 22.01.2025, 11:22
  • 5,460
Под Курском ВСУ ликвидировали сразу более 60 северокорейских военных

Ожесточенный бой с северными корейцами длился восемь часов.

В Курской области Силы обороны Украины в ходе недавнего боя уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сил спецопераций ВСУ, где также обнародованы кадры с места боевых действий.

«Наступление северных корейцев, воюющих на стороне России, операторы 8-го полка ССО ВСУ вместе с дружественными пехотинцами сдерживали более восьми часов со стрелковым оружием и гранатометами. Также работали снайперы. На девятом часу боя у группы CCO осталась только треть боекомплекта. Остальные они потратили на уничтожение врагов», - информируют украинские военные.

Отмечается, что операторы приняли решение на эксфильтрацию - тактика военных для быстрого вывода группы с поля боя в безопасное место.

Бойцы слаженно вышли на двух Humvee.

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