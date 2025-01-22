Он же не понимает эмоций 5 Ольга Кортунова

22.01.2025, 11:35

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Илон Маск

Илон Маск вдруг понял, что не надо притворяться и адаптироваться.

Ну давайте для начала про Маска напишу.

Маск же сам себя называет аутистом. Но, конечно, это не аутизм, а более легкая форма типа синдрома Аспергера. Все эти отклонения характеризуются одним - человек просто не способен к эмпатии. Вот нету этого. Он не способен переживать и осознавать ваши эмоции как свои, и потому их не понимает.

Высокоадаптивные акцентуанты приспосабливаются. Т.е. они наблюдают за остальными людьми и учатся (а аутисты - это обычно очень высокоинтеллектуальные и внешне красивые люди). Т.е. они знают, что увидев у собеседника на лице эмоцию А, надо поступить, как делают все остальные - выдать реакцию Б. Но не заблуждайтесь. Они лишь знают, что так надо. Но если обычный ваш собеседник способен войти в ваше положение и понять, какие эмоции вы испытываете, то люди с синдромом Аспергера просто знают, что надо в ответ так среагировать - и не более того. Очень высокоадаптивные, как Маск, держат в своей голове до миллиона ответов на чужие эмоции, которые они на самом деле не понимают, но знают, что на них надо реагировать так, как все.

Ну и вот... наступил момент, когда «папа стал президентом», а ты миллиардер и самый богатый человек в мире, «и чего ты мне сделаешь, я в другом городе». И крышняк у адаптанта явно сорвало. Ну т.е. я видела, например, какой эмоционально глубокий шок получили некоторые люди от зиги Маска. Я вчера смотрела эфир Николая Фельдмана, он реально был в шоке. Я вчера тоже, конечно, эмоциональный шок получила с утра, когда увидела. Но Маск же не понимает эмоций. А тут «папа стал президентом» и т.д. - он вдруг понял, что не надо притворяться, можно делать что хочу, основываясь на своих мыслях - хоть зиговать, хоть по***ть прилюдно - свобода!

Это для обычных людей шок, а для Маска - свобода... Ну понятно, башню сорвало. Не знаю, насколько глубоко. Но вскоре он либо вернется в нормальную адаптацию, либо окончательно **нется (ну, потому что нельзя жить в обычном мире без реакции на эмоции людей) и его на скорой в дурку увезут. Х.з. что будет. Путин, когда **нулся, качнул весь мир, а этот еще более значимый и богатый.

Да, я понимаю, что обычному человеку тяжело понять таких людей. Как это он не испытывает таких же эмоций? Да он наверняка притворяется! Но нет.

Я даже не предлагаю посмотреть Достина Хофмана в фильме «Человек дождя» - там он великолепно играет глубокую форму аутизма. Но вот есть современный сериал «Астрид и Рафаэлла», там актриса тоже глубокую форму синдрома Аспергера играет (смотрю с восторгом и с откртым ртом - реально по Станиславскому сняла все симптомы, актриса гениальна). А Маск такой же, просто научился лучше притворяться - адаптировался. Но не ждите от него больше, чем есть.

Ольга Кортунова, «Телеграм»

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