Левандовский «уделал» Месси и повторил рекорд Роналду 22.01.2025, 11:46

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Роберт Левандовски

Поляк реализовал два 11-метровых в выездном матче с «Бенфикой».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский сравнялся с португальцем Криштиану Роналду по числу голов с пенальти в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Поляк реализовал два 11-метровых в выездном матче с «Бенфикой» в рамках седьмого тура, а каталонцы сотворили невероятный камбэк.

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По информации OptaJose, теперь в активе Левандовский 19 голов с пенальти в Лиге чемпионов. Этим самым он обошел аргентинца Лионеля Месси (18) и повторил рекорд Роналду по этому показателю.

Левандовски играет за «Барселону» с 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го с опцией возможного продления еще на один сезон.

«Барселона» с 18 очками идет второй в общей таблице Лиги чемпионов и стала второй командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф турнира.

Следующую игру в Лиге чемпионов «сине-гранатовые» проведут на своем поле с «Аталантой» 29 января.

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