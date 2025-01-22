Левандовский «уделал» Месси и повторил рекорд Роналду
- 22.01.2025, 11:46
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Поляк реализовал два 11-метровых в выездном матче с «Бенфикой».
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский сравнялся с португальцем Криштиану Роналду по числу голов с пенальти в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.
Поляк реализовал два 11-метровых в выездном матче с «Бенфикой» в рамках седьмого тура, а каталонцы сотворили невероятный камбэк.
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По информации OptaJose, теперь в активе Левандовский 19 голов с пенальти в Лиге чемпионов. Этим самым он обошел аргентинца Лионеля Месси (18) и повторил рекорд Роналду по этому показателю.
Левандовски играет за «Барселону» с 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026-го с опцией возможного продления еще на один сезон.
«Барселона» с 18 очками идет второй в общей таблице Лиги чемпионов и стала второй командой, гарантировавшей себе выход в плей-офф турнира.
Следующую игру в Лиге чемпионов «сине-гранатовые» проведут на своем поле с «Аталантой» 29 января.