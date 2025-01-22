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Лукашенко — внешнеполитический банкрот

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  • 22.01.2025, 11:48
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Лукашенко — внешнеполитический банкрот
Фото: AFP

За последнее время — сразу три провала.

Telegram-канал «Ник и Майк» пишет о причинах вчерашнего визита Лукашенко на Минский автомобильный завод:

— Нужно компенсировать внешнеполитический провал — отсутствие визитов в Москву и Пекин, а также пощечину от КНДР. Можно порассуждать о внешней политике и даже поздравить Дональда Трампа, намекнув на некие контакты с американской администрацией. Но это не изменит того, что в 2025 год Лукашенко входит внешнеполитическим банкротом, у которого остался один «золотой запас» — политические заключенные.

Также очень хочется победить комплекс 2020-го года, когда рабочие сказали «Уходи». Сегодня можно даже хором заставить сказать «Надо», но это ничего не изменит. Завод в плачевном состоянии, держится за счет роccийских заказов, где на войне все еще нужны грузовики и совсем не нужны автобусы. Поддержки и веры в светлое будущее с агрофюрером во главе нет. Как нет и тех самых рабочих рук.

И, пожалуй, самая важная часть — показать, что Лукашенко еще жив и даже шевелится. Тоже провальное мероприятие, так как паузы между публичными появлениями становятся все дольше, голос более сиплый, голова трясется сильнее. Даже видео начали снимать с интересного ракурса, чтобы Лукашенко смотрелся постройнее. Для этого приходится вести съемку откуда-то сверху сбоку, превращая челядь в лилипутов.

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