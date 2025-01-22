Крупнейший импортер российской нефти нанес удар по Кремлю 22.01.2025, 11:55

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Индия начала блокировать платежи в РФ.

Банки Индия, которая занимает второе место в мире среди импортеров российской нефти, начали блокировать платежи для РФ. Проблемы с транзакциями начались после 10 января, когда предыдущая администрация США ввела санкции против нефтяной отрасли России.

Как сообщает Energy Intelligence, наибольшую осторожность проявили государственные State Bank of India и Punjab National Bank. Частные банки придерживаются менее жесткого подхода.

В 2024 году Индия импортировала 1,7 млн баррелей нефти в сутки (около половины всех морских поставок российской нефти). При этом около 20% нефтяного экспорта из РФ в эту страну обеспечивали попавшие под санкции «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», а 450 тыс. баррелей в сутки поставлялось танкерами «теневого флота».

По данным Reuters, санкции ввели, когда индийские нефтеперерабатывающие заводы как раз договаривались о поставках на март, поэтому они были вынуждены срочно искать альтернативных поставщиков. В результате они уже договорились о закупках сырья в Омане и ОАЭ, а также начали переговоры с Саудовской Аравией и странами Западной Африки.

Поскольку 12 марта истекает последний, отведенный Минфином США, срок для завершения сделок с подсанкционными лицами и объектами, до этой даты индийские НПЗ готовы принимать российскую нефть, но только на танкерах, загруженных до введения санкций.

Таким образом, Россия может лишиться около 2 трлн рублей, или 10-20% всех нефтегазовых доходов в 2025 году, подсчитал научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. Эксперт назвал «прощальные» санкции Байдена самыми жестким за все время.

Эти ограничения могут стоить экономике страны-агрессора 1% ВВП, а также уменьшат доходы России как в бюджете, так и в части торгового баланса. Стоит отметить, что в 2024 году нефтегазовые компании РФ уплатили налогов на 11,13 трлн рублей, и хотя это на 26% больше, чем в предыдущем году, дотянуть до плана до 11,3-11,5 трлн не получилось.

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