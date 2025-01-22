В Беларусь стягивают гастарбайтеров 22.01.2025, 11:58

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Новая лукашенковская политика.

Год назад мы писали, что в Беларуси начинается эпоха привлечения мигрантов. До этого мигранты рассматривались лишь как проблема, а законодательство было направлено на «защиту» от них. Теперь их начали завлекать в страну – сначала намеками, а потом все более открыто. Изменится ли в результате лицо среднего белорусского работника? Об этом пишет «Белорусы и рынок».

Нашумевший перечень профессий, по которым иностранцы могут легализоваться в Беларуси по упрощенной процедуре, – это лишь верхушка айсберга. Масштабные законодательные изменения – в первую очередь, Закон «О внешней трудовой миграции», начавший действовать с середины 2023 года, – упростили въезд и проживание в Беларуси многих групп иностранцев.

А Концепция миграционной политики на 2024-2028 годы стала включать в себя меры по стимулированию иностранцев к переезду в Беларусь. Иностранцы из угрозы превратились в желанный ресурс.

«Такие же люди, как мы»

Надо сказать, что, принимались такие новаторские законодательные изменения тихо, без обсуждения проблемы в государственной прессе, чиновники комментировали вопрос осторожно. Во время представления проекта нового закона сенаторам в конце 2022 года было заявлено, что он якобы направлен на «защиту национального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы».

Фаза отрицания и торга сменилась фазой принятия только сейчас. Александр Лукашенко 16 января впервые заговорил о мигрантах как об экономической необходимости. Однако в его речи заметны попытки убедить себя и аудиторию в нормальности такого подхода, в том, что мигранты – «тоже люди».

Ведь речь не идет о культурно близких выходцах из соседних стран – им белорусский рынок труда малоинтересен. Белорусам предстоит на практике проявлять свою теоретическую толерантность к выходцам из мусульманских стран.

«Хочешь пригласить таджиков, узбеков, казахов, сирийцев, афганцев, любых людей, приглашай, – заявил Александр Лукашенко и добавил: – Мы должны к ним по-людски отнестись. Они такие же люди, как мы. И они всегда хорошо работают, если к ним по человечески».

Сколько удалось заманить?

Плодом новой политики в Беларуси стала не только нормализация мигрантской темы в официальной риторике. Первые результаты по увеличению численности гастарбайтеров уже получены. По информации Департамента по гражданству и миграции МВД, в 2024 году в Беларусь приехало в два раза больше иностранных работников, чем в предыдущем. В 2023 году, в свою очередь, был прирост на 28%.

Однако надо отметить, что эти успехи происходили после провала предыдущих лет, когда количество иностранцев в Беларуси быстро сокращалось.

Обвал произошел в 2020-2022 годах. В Беларусь за год приезжало всего 11 тыс. гастарбайтеров, тогда как в 2019-м число иностранных работников доходило до 20 тыс. Представители МВД в выступлении на телевидении сообщали, что за неполный 2024 год приехало порядка 28,5 тыс. человек. То есть удалось не просто вернуть объемы к прежним уровням, но и превысить их.

На зов отозвались туркмены

Традиционно на первом месте среди иностранных работников находятся россияне – но их точное число сложно посчитать, так как у нас с Россией общий рынок труда и трудоустройство свободное.

Среди стран, выходцы из которых обязаны пройти процедуру легализации, до полномасштабной войны преобладала Украина. В 2023 году лидировали китайцы – они в основном приезжают в составе крупных компаний под конкретные инвестиционные проекты, поэтому их число зависит не от миграционной, а внешнеторговой политики.

В 2024 году, благодаря либерализации законодательства, на второе после россиян место пробились граждане Туркменистана. Еще в 2022 году на работу устроилось всего 800 выходцев из этой страны, теперь – 12,5 тысяч.

Интересно, что большинство граждан Туркменистана стали работать в сфере обслуживания, в том числе по некоторым квалифицированным специальностям. Год назад среди 46 приехавших по упрощенной схеме врачей 26 оказались именно выходцы из Туркменистана.

Возможно, эффективности белорусской политики по привлечению среднеазиатских работников способствовали антимигрантские меры в России после теракта в «Крокус Сити Холле».

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