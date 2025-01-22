Собака стала причиной пожара в Минске
- 22.01.2025, 12:18
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Погибла женщина и двое животных.
Трагедия в одной из столичных многоэтажек произошла в ноябре 2024 года. Приехавшие на место спасатели констатировали смерть 79-летней женщины и двух собак. Смерть наступила из-за угарного газа и термических ожогов, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
Во время осмотра квартиры сотрудники ГКСЭ обнаружили фрагменты мобильного телефона и направили его на исследование в лабораторию. В итоге пожарно-техническая экспертиза установила, что причиной возгорания стало короткое замыкание внутри аккумулятора телефона.
«В рассматриваемом случае поводом к возникновению короткого замыкания мог послужить физический фактор — деформация батареи, вызванная приложенной внешней силой», — рассказывают эксперты.
Ситуацию немного прояснили родственники погибшей женщины. «Одна из собак, погибшая в квартире, имела привычку в случае падения на пол пульта дистанционного управления либо мобильного телефона брать их в зубы и носить по комнате, воспринимая их как игрушку, что в совокупности со всеми установленными обстоятельствами и результатами судебной экспертизы могло послужить поводом к возникновению аварийного режима в мобильном телефоне», — сказано в сообщении ведомства.