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Поход Маска

  • Владислав Иноземцев
  • 22.01.2025, 12:24
Поход Маска
Илон Маск

Визионер или делец?

Вчера в Вашингтоне состоялась 60-я президентская инаугурация, к присяге приведен Дональд Трамп – второй американец, вернувшийся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Отношение к нему как в самих США, так и за их пределами самым мягким образом следует охарактеризовать как сложное.

Илон Маск может позволить себе почти что угодно – даже салют Беллами, подозрительно похожий на нацистское приветствие, с президентской трибуны Снимок экрана

И это отношение становилось все более неоднозначным по мере того, как формировалась группа поддержки нового президента, во многом состоящая из крайне богатых людей и возглавляемая богатейшим человеком планеты Илоном Маском.

Выступая с последним обращением из Овального кабинета, 46-й президент США Джо Байден предупредил соотечественников об »опасной концентрации власти в руках кучки сверхбогатых людей, о формирующейся в Америке олигархии — с ее гигантскими богатством, властью и влиянием, которые напрямую угрожают всей нашей демократии, нашим базовым правам и свободам». Байден говорил об этом в той же стилистике, в какой за шестьдесят лет до него Дуайт Эйзенхауэр в аналогичном прощальном послании отзывался о военно-промышленном комплексе:

«Нам стоит опасаться обретения необоснованного влияния, желаемого или даже непредумышленного, военно-промышленного комплекса, потенциал катастрофического роста неуместной власти которого существует уже сейчас и сохранится в будущем».

Но я убеждён, что сегодняшняя ситуация отличается от вчерашней как персонально, так и по существу, и без понимания этого мы не можем ориентироваться в экономике и политике XXI века.

Илон Маск сейчас вызывает жгучую ненависть практически всех «системных» политиков и мейнстримовских интеллектуалов — потому, что действительно «купил» президентский пост для своего друга (а вероятнее, для самого себя) впервые в американской истории: 277 млн долларов, уплаченные им для кампании Дональда Трампа, в разы превышают прежние максимальные пожертвования, когда-либо сделанные в президентских гонках. Маск сумел превратить купленную им в 2022 г. за 44 млрд долларов компанию Twitter (преименованную в «Х») в один из главных рычагов предвыборной борьбе — и этим вполне окупил потерянные при её приобретении 24 млрд долларов, за что многие поспешили назвать его глупым инвестором-самодуром. И он сейчас имеет шанс получить в администрации полномочия, дающие прао провести самые радикальные сокращения как государственных трат, так и распоряжающегося ими чиновничьего класса, становясь тем самым главной мишенью для критики со стороны всех тех, кто десятилетиями кормился от государственных фондов и организаций.

Однако несмотря на всю эту критику и на все шельмование, которое уже разворачивается в отношении него во всем мире, Илон Маск остаётся иконой бизнеса, который сделал себя сам с начала и до конца, и, что самое важное, — на каждом витке карьеры производил революции в сферах, куда входил. Он начал бизнес ещё южноафриканским школьником: в десятилетнем возрасте продал за 500 долларов разработанную им компьютерную игру, — а после переезда в США некоторое время действовал как основатель новых бизнесов, предназначенных для продажи более крупным игрокам, но стоит иметь в виду, что это были за бизнесы.

Zip2 стал первым конкурентом «жёлтых страниц» и предложил пользователям ещё незамысловатые он-лайн путеводители по крупнейшим городам США; проданный Compaq, он принес Маску как миноритарному акционеру 22 млн долларов. На эти деньги он основал X.com — один из первых в мире полностью интернет-банков, который затем слился с конкурентом Confinity и стал оператором онлайн-платежей под маркой PayPal.

Продажа PayPal онлайн-аукциону eBay принесла Маску 176 млн долларов. Но предприниматель смотрел гораздо дальше: в 2004 г. он вложил значительную сумму в компанию Tesla, став председателем ее совета директоров и главным технологическим архитектором первого крупного производителя электромобилей — всего через 20 лет компания стала дороже всех остальных автоконцернов мира, вместе взятых.

Ещё раньше, в 2002 г., он потратил почти половину состояния на создание SpaceX — первой в мире частной компании по освоению космоса, которая в 2024 году запустила больше ракет, чем все остальные космические программы вместе взятые (132 из 259); за прошедшие годы он создал орбитальную группировку из более чем 7 тыс. спутников, которая превратила Starlink в самую мощную и самую дешевую систему предоставления услуг связи, не подвластную ни одному из правительств.

Я уже не говорю о создании Neurolink, Hyperloop, Solar City и иных компаний, а также о его экспериментах с криптовалютами и c искусственным интеллектом. Маск стал самым богатым человеком в мире всего за тридцать лет — и использовав для этого не родственные связи или контакты в элитах, а лишь собственные интуицию и работоспособность.

Рзумеется, не технологические прорывы, а позиционирование Илона Маска в современном социуме первоначально нажили ему много врагов. Он не только усомнился в свое время в эффективности локдаунов и вакцин в период эпидемии коронавируса; еще раньше он некорректно высказывался о стремительно входивших в моду гендерных девиациях — и даже перевел штаб-квартиры своих компаний из Калифорнии в Техас, когда калифорнийские законодатели решили освободить учителей публичных школ от обязанности сообщать родителям о склонности их детей к перемене гендерных ролей; позже он — и небезосновательно! — назвал идеологию DEI (diversity, equality, and inclusion), навязывавшую «разнообразие» в фирмах и организациях, фашистской (сегодня неэффективность этой практики уже признаётся очевидной, и отказы от неё происходят повсеместно, в том числе и такими глобальными корпорациями как Walmart, Boeing, Lowe’s, Ford, Harley-Davidson и McDonald’s, а также недавно присоединившаяся к этому ряду Meta — а Apple предложила акционерам проголосовать против отказа от этой практики, так что у Маска имеется достойный оппонент.

В последние дни, после того как Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о запрете участия трансгендеров в женских спортивных состязаниях в школах и колледжах, а на повестке дня вопрос об увольнении трансгендеров изамериканской армии, критика Маска принимает поистине истерический характер.

Несмотря на все сопровождающие Илона Маска противоречия и скандалы, я считаю, что в своих базовых основах его мировосприятие верно и актуально. Своей предпринимательской деятельностью он показывал и показывает, что индивидуальная инициатива и талант обнаруживать точки экономического роста и определять важнейшие драйверы перемен сегодня важнее связей и контактов в элите, наследства и положения в обществе.

Социумы, желающие идти впереди, не могут навязывать ограничений тем, кто их туда ведет, — это доказывает вся история социалистических и дирижистских экспериментов, раз за разом проигрывавших свободному рынку. Тут можно вспомнить, как сам Илон Маск пытался завести совместный бизнес с российскими космическими компаниями, но убедился, что легче создать SpaceX с нуля.

Гораздо продуктивнее развивать технологии взаимодействия с окружающей средой, чем менять самого человека и разрушать признанные межличностные связи — и тем более навязывать обществу результаты такого разрушения в качестве новой нормы. Не надо воспитывать ни в ком чувства вины — тем более в тех, кто двигает общество вперёд; не нужно настаивать на получении того, что вам не принадлежит — и тут я могу выразить понимание Илону Маску, пожертвовавшему на благотворительность «недопустимо малые» по сегодняшним меркам менее 1% своего состояния, так как, скажу предельно мягко, одаривание тех, кто не способен себя обеспечить, редко приводит к социальному прогрессу. И поэтому появление И.Маска в непосредственной близости к Белому дому (согласно последним данным, даже внутри него) представляется мне в высшей степени своевременным явлением.

Нет сомнения в том, что новоявленному вершителю судеб Америки придётся столкнуться с огромным количеством вызовов и попасть в ситуации, где ему будет сложно сделать однозначный выбор. Считается, к примеру, что чуть ли не сегодня президент Дональд Трамп подпишет указ о начале массовых депортаций нелегальных мигрантов — но не кто иной как Маск первые шаги своей карьеры в Америке делал без необходимого разрешения на работу: каким должно быть его отношение к подобным решениям?

Маск выглядит сторонником традиционных норм — к которым относятся гражданственность и патриотизм, — и тем не менее он грезит о присоединении к США Канады и Гренландии, рассуждая об этом в категориях классической сделки слияний и поглощений, где наиболее важным аргументом выступает прирост акционерной стоимости: когда же он поймет, что политика не выстраивается по законам бизнеса?

Порой говорят о том, что Маск сходит с ума от чувства собственной уникальности и превосходства (и сложно сказать, остался ли бы кто-то другой полностью нормальным от такого взлета) — и почти наверняка он вызовет (да и уже вызывает) ненависть даже соратников, которые скоро попытаются вытолкать его из новой команды, сформировавшейся недалеко от Дональда Трампа.

Чем закончится «поход Илона Маска в политику», пока сложно сказать. Но я уверен — то, что сегодня происходит в Америке, нельзя назвать захватом власти промышленниками-монополистами или дельцами от ВПК. Это возвышение визионеров и открывателей новых горизонтов, которые выглядят на удивление осторожными в изменении основ самого американского общества. И если «президент Илон Маск» соединит технологическую инновационность с социальным консерватизмом, мы, может быть, увидим такое «возрождение Запада», которое опровергнет любые прогнозы о «закате Европы», столь популярные вот уже больше столетия…

Владислав Иноземцев, The Moscow Times

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