Стамбульский ультиматум Путина: Зеленский раскрыл детали 22.01.2025, 12:20

Президент Украины рассказал о трех эпизодах.

Глава Кремля Владимир Путин часто говорит, о своем якобы намерении вернуться к «Стамбульским договоренностям». Однако в Турции Киев и Москва не проводили переговоров на уровне лидеров государств. Консультации в Стамбуле - попытка РФ принудить Украину к капитуляции, в рамках которой украинское государство не единожды услышало «требования» о дескать, смене власти, «признании» Донбасса российским, нейтралитете и другие ультиматумы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе встречи с представителями Международного медиасовета в Давосе он рассказал, что прямых переговоров между ним и Путиным в Стамбуле не было.

«Нет никаких турецких переговоров, поскольку я президент, я переговорщик, а в России он переговорщик – Путин. Так что я никогда не встречался в Турции с Путиным», - сказал глава государства.

Какие ультиматумы выдвигала РФ

По словам Зеленского, переговоры в Стамбуле более уместно назвать «ультиматумами Путина».

«Они (Россия, - ред.) сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Так что я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель. Весь Донбасс — это Россия, мы должны признать. Потом мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели. нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем мы должны отдать все оружие, от артиллерии, все что до 20 км мы должны разрушить и отдать им. Поэтому, никогда не было никаких переговоров, это ультиматум от убийцы», - объяснил Зеленский.

Также он уточнил, что была еще и определенная инициатива со стороны Лукашенко, однако Кремль выдвинул повторный ультиматум.

«Потом в Турции они хотели организовать и президент Эрдоган просил меня: «Пожалуйста, они должны сесть поговорить». Я сказал: «Хорошо, если вы хотите, они будут говорить». Они пришли и снова выдвинули ультиматум. Итак, мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина», - подчеркнул Владимир Зеленский.

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