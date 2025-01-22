«Все просто: ты хочешь купить один, а покупаешь три» 1 22.01.2025, 12:36

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Белоруска обнаружила странности с ценами в популярном заведении.

Белоруска заметила странности с ценами в Burger King. Там выходит взять дешевле две маленькие порции, чем одну среднюю с тем же количеством луковых колец. Видео с демонстрацией этого посмотрели в TikTok более 30 тысяч раз, на что ушло меньше суток.

Белоруска задала вопрос: «Кто объяснит, что за акция с луковыми кольцами?» Суть в том, что три штуки стоят два рубля, а шесть — 5,5 рублей. То есть выходит выгоднее купить две маленькие порции вместо одной средней. Или даже три — выйдет дешевле большой за семь рублей.

Подобная ситуация и с наггетсами — два рубля за три штуки, семь за порцию из шести и девять — за большую с девятью кусками.

В комментариях привели свои объяснения:

«Объясню как работник Burger King. Цена фиксированная на все позиции, но есть акции, где можно купить определенные продукты по два, три, четыре рубля. Поэтому временно луковые за два рубля, потом вместо них будет другая позиция».

«Все просто, ты хочешь купить один, а покупаешь три за два, после еще три покупаешь за два, и в итоге прибыль магазу и ты сытый».

«Маркетинг. С обычным ценником ты бы взял три наггетса и ушел, а так подумаешь: «Ща нагну систему» — и возьмешь две порции по два».

«Я так один раз заказывала сырные медальоны восемь раз по три штуки (те, что за два рубля)».

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