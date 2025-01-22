закрыть
22 января 2025, среда, 14:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«У Путина дела обстоят не очень хорошо, он мучается и выглядит плохо»

9
  • 22.01.2025, 12:43
  • 4,832
«У Путина дела обстоят не очень хорошо, он мучается и выглядит плохо»

Трамп рассказал о главных проблемах России.

Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение, а российский диктатор Владимир Путин имеет значительные проблемы в экономике своей страны.

Об этом он заявил во время разговора с журналистами в Белом доме, информирует CNN.

«Он (Путин. - Ред.) должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку», - повторил Трамп, упомянув об экономических проблемах РФ и инфляции, которая приближается к 10%.

Он также отметил, что детали встречи с Путиным пока согласовываются.

«Это может быть очень скоро...Война между Украиной и Россией никогда не должна была начаться», - добавил Трамп.

«Он (Путин. - Ред.) не может быть в восторге... У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он мучается... он выглядит не очень хорошо... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну», - резюмировал Трамп.

Напомним, после инаугурации Трамп заявлял, что Путин разрушает Россию, отказываясь достичь мирного соглашения с Украиной.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип