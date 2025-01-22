«У Путина дела обстоят не очень хорошо, он мучается и выглядит плохо»9
- 22.01.2025, 12:43
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Трамп рассказал о главных проблемах России.
Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение, а российский диктатор Владимир Путин имеет значительные проблемы в экономике своей страны.
Об этом он заявил во время разговора с журналистами в Белом доме, информирует CNN.
«Он (Путин. - Ред.) должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку», - повторил Трамп, упомянув об экономических проблемах РФ и инфляции, которая приближается к 10%.
Он также отметил, что детали встречи с Путиным пока согласовываются.
«Это может быть очень скоро...Война между Украиной и Россией никогда не должна была начаться», - добавил Трамп.
«Он (Путин. - Ред.) не может быть в восторге... У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он мучается... он выглядит не очень хорошо... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну», - резюмировал Трамп.
Напомним, после инаугурации Трамп заявлял, что Путин разрушает Россию, отказываясь достичь мирного соглашения с Украиной.