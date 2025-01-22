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16-летний минчанин «минировал» российские учреждения

  • 22.01.2025, 12:48
  • 1,346
16-летний минчанин «минировал» российские учреждения

Он предупреждал о якобы готовящихся взрывах.

Юный минчанин в 2023 году нашел для себя в интернете оригинальное занятие – сватинг, сообщает Генпрокуратура Беларуси.

Этот термин означает направление от имени третьих лиц сведений о заведомо ложном минировании.

Разобравшись, что к чему, юноша стал направлять электронные сообщения в различные учреждения России. Иногда звонил туда через интернет. Он предупреждал о якобы готовящихся взрывах, порой просил вознаграждение за свою информацию.

Сейчас парню 16 лет, и уголовное дело против него направлено в суд Фрунзенского района Минска. Фигуранту инкриминируют сообщение заведомо ложной информации о готовящихся взрывах зданий, а также покушение на такое сообщение. В Уголовном кодексе Беларуси за такие проступки статьями 14 и 340 предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы сроком от трех до семи лет.

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