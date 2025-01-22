У-ез-жай! 6 Алеся Матусевич

22.01.2025, 13:00

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Зачем Лукашенко подарили автобус?

Той самой марки, к качеству которой есть немало вопросов. В подарках трудовых коллективов просматривается определенный символизм, но правителю он точно не понравится.

Александр Лукашенко изо всех сил делает вид, что некогда ему участвовать в электоральной кампании, да народ просит. Поэтому в первый день досрочного голосования он встретился не с очередным российским губернатором или представителем стран дальней дуги, а собственно, с народом — в лице (лицах) трудового коллектива МАЗа.

Пришел туда правитель с инспекцией новых сборочных цехов (и сравнил производство автобусов с самолетами), а также с обязательными речами про то, как «мы сохранили нашу страну и машиностроение», и что если заводчане поднажмут с производством, то государство «будет всячески помогать». А благодарная публика, вежливо прослушав лекцию о политической ситуации в Беларуси и мире и, озвучив заготовленные идеологами вопросы, в ответ подарила Лукашенко автобус.

Это вам не скромный проездной на метро, которым политик пообещал воспользоваться когда-нибудь на пенсии. И даже не модель первого мотоцикла «Минск» с модернизированных линий Мотовелозавода, которую правителю преподнесли несколько дней назад.

МАЗ 226 — пригородный автобус общей вместимостью 60 человек (25/31 пассажирское место, в зависимости от модели), с мощным двигателем, цену на него дилеры выставляют от 7 миллионов российских рублей.

С другой стороны, а куда МАЗу еще девать свою продукцию, если даже в России наши автобусы покупают все менее охотно — только за прошлый год продажи упали более чем на 45%, а белорусское предприятие проиграло и китайским, и российский производителям?

Что еще дарить, если, как говаривали в белорусском КВН, «деньги — банально, а кассету с какими записями хорошими — дорого»?

В «довесок» к автобусу правителю вручили еще новый топор-колун, — его правитель пообещал «проверить в деле» еще до «выборов». А вот от автобуса гордо отказался, заявил: «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются». И разыграл из себя Деда Мороза, передарив презент социально-педагогическому центру Заводского района Минска.

Щедрым за чужой счет быть, конечно, не запретишь. Но все-таки любопытно, по сколько пришлось скидываться обычным рабочим МАЗа, чтобы оплатить такое преподношение?

А вторая мысль, которая невольно закрадывается в череде «транспортных» подарков, — возможно, Александру Лукашенко, как в том старом анекдоте, стоит «не выделяться, купить автобус и ездить как все»? Или задуматься, на что ему усиленно намекают трудовые коллективы этими подарками?

Ведь если на именном проездном в метро далеко не уедешь, то мотоцикла вполне хватит, чтобы с кем-нибудь вдвоем умчаться в голубую даль. А салона МАЗ 226 — чтобы прихватить все многочисленное семейство, повара, парикмахера и шпица Умку.

И объема топливного бака хватит, судя по нормам производителя, минимум на 600 километров — до Санкт-Петербурга без дозаправки не дотянуть, а до Смоленска точно. Если раньше печально известный повышенной возгораемостью МАЗ не выйдет из строя — как, пожалуй, и сам водитель.

Алеся Матусевич, «Салiдарнасць»

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