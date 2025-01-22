Неуклюжий блеф из бункера 2 Телеграм-канал «Вольнодумец»

22.01.2025, 14:24

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Затворник озвучил фантазии Кремля.

Российские пропагандисты озвучивают хотелки Кремля.

Если кратко, то ничего нового. Все то же, что и было раньше. Только теперь упор кремлевскими пропагандистами делается якобы на мнение нового президента США Д.Трампа, «готовящего новый миропорядок, в котором равными международными игроками являются Россия, Китай и США».

Самое интересное, такое мнение ни Трамп, ни его окружение нигде не высказывали, а родились они скорее всего, в глубоком бункере в Кремле. Как и следующее предположение российских пропагандистов: «Вероятно, Трамп смотрит в будущее и видит мир, где больше не действует международный порядок, основанный на правилах, и власть над мировой экономикой перешла к трем зонам влияния: китайцам – в Восточной Азии, русским – в Евразии, и американцам с исключительной сферой влияния в Западном полушарии от Гренландии до Чили. Подобное взаимное принятие сфер влияния между тремя странами позволило бы Трампу разрубить Гордиев узел, который связал стратегические интересы Америки с Европой и Азией».

И хотя часть таких предположение приписывают Financial Times, российские уши явно торчат из нее, так как все хорошо знают, кто разрушил международное право, пытается поделить мир и внедрить в международную политику «право сильного».

Ну а об аппетитах РФ к территории соседей и говорить не надо. Поэтому российская пропаганда сейчас смакует выпадами Трампа в адрес Канады, Панамы и Гренландии, как оправданием своей агрессивной политики по отношению к Украине, Грузии, Молдове, Прибалтийским странам. Типа, «не мы одни такие!»

Ну а еще российская пропаганда сейчас продуцирует бесчисленное множество кремлевских мнений, которые приписывают различным иностранным экспертам, аналитикам, журналистам и даже украинским военным, что «России якобы не нужны никакие переговоры о мире, она же успешно наступает». И пока в Белом доме будут собираться на переговоры и выставлять свои условия, российсккая армия захватит Харьков и Днепр, поэтому торопитесь.

Блеф и шантаж – это постоянная составляющая всей внешнеполитической и международной деятельности современной России. Это такая неуклюжая попытка дать понять США, что РФ якобы не хочет никаких переговоров по Украине. Поэтому уговорите нас большими уступками в переговорах. Хотя на самом деле бункерный затворник спит и видит, как бы сесть за один стол переговоров с Трампом, прорвать тем самым международную нерукопожатную блокаду и снять удушающие Россию экономические санкции.

Учитывая, что Трамп был всегда склонен к экстравагантным и непрогнозируемым поступкам, большинство российских уловок и хотелок обречены на провал. Судя по первым заявлениям, Трамп не собирается делиться с кем-то господствующим местом США, тем более с экономическим карликом, дающим 1,8% мирового ВВП.

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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