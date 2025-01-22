Алексей Протас заработал ассист в гостях у «Эдмонтона» 22.01.2025, 13:13

Алексей Протас

Благодаря белорусу выигрышная серия «Вашингтона» продлилась до пяти матчей.

Выигрышная серия «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ продлилась до пяти матчей.

Клуб Алексея Протаса победно погостил у «Эдмонтона», пишет betnews.by.

Эдмонтон — Вашингтон — 2:3 (Драйзайтль, 3:02, Перри, 44:50; Т.Уилсон, 9:01, Рой, 28:14, Дюбуа, 43:49).

Первая шайба гостей была заброшена при участии белорусского нападающего, заработавшего голевой пас.

Это помогло сравнять счет в середине первого периода.

Звезда Betera отыграл на фланге второго звена «Кэпиталз» 16 минут 56 секунд. Протас исполнил 1 бросок, 1 выстрел соперника заблокировал и совершил 1 потерю. Показатель полезности оказался равен «0».

Всего у Алексея в сезоне уже 39 (19+20) очков в 47 матчах. «Вашингтон» уверенно лидирует в таблице Востока с 69 баллами. Это на 7 больше, чем у «Торонто».

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