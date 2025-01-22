Назван неожиданный овощ, который «отнимает» молодость 7 22.01.2025, 13:21

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Об этом почти никто не знает.

Ученые сделали неожиданное открытие: некоторые овощи способны негативно влиять на состояние кожи и могут ускорять процессы старения, пишет ТСН.

Одним из таких овощей оказался картофель. Ученые называют его довольно коварным, даже несмотря на то, что картошку любят абсолютно все. Однако регулярное употребление этого овоща может крайне отрицательно сказаться на здоровье – и вот почему.

Картофель обладает высоким гликемическим индексом, который может привести к стремительному повышению уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, провоцирует воспалительные процессы в организме. А воспаления приводят к разрушению коллагена – сверхважного компонента кожи, отвечающего за ее упругость, эластичность, сияние и свежесть.

Ученые рекомендуют ограничить потребление картофеля и заменить его овощами с низким гликемическим индексом. К таким относятся брокколи, шпинат и сладкий перец. Эти продукты обладают мощной долей антиоксидантных соединений, замедляющих процессы старения, чем помогают сохранить молодость кожи надолго. К тому же, антиоксиданты способны обновлять весь организм на клеточном уровне.

Также важно учитывать то, что питание должно быть сбалансированным, чтобы пища доставляла не только удовольствие, но и пользу для здоровья организма.

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