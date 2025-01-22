Франция выдала второй ордер на арест Асада

Франция выдала второй ордер на арест Асада5
- 22.01.2025, 13:23
- 1,434
Его подозревают в причастности к военным преступлениям.
Во Франции выдали второй ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. Его подозревают в причастности к военным преступлениям, в частности, в организации умышленных атак на мирных жителей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что ордер был издан 20 января в рамках расследования дела франко-сирийского гражданина Салаха Абу Набура. Он погиб в июне 2017 года во время бомбежки в Сирии.
Первый ордер на арест Асада Франция выдала в ноябре 2023 года по обвинению в причастности к преступлениям против человечества и военным преступлениям. Тогда французские следователи расследовали химические атаки в Думе и районе Восточная Гута в августе 2013 года, в результате которых погибли более тысячи человек, в правительстве Асада отвергали обвинения.