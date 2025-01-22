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В Жлобине ученик колледжа сорвал и выбросил в мусорку лукашенковский флаг

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  • 22.01.2025, 13:39
  • 2,754
В Жлобине ученик колледжа сорвал и выбросил в мусорку лукашенковский флаг
Константин Тихомиров

Раньше его награждали за спасение человека.

Суд Жлобинского района 4 февраля начнет рассматривать уголовное дело в отношении учащегося местного металлургического колледжа Константина Тихомирова, пишет «Гомельская Вясна».

Подростка обвиняют по статье о «надругательстве над государственными символами» (ст. 370 УК). Суд пройдет в здании колледжа.

Суть обвинений неизвестна, но издание «Флагшток» нашло репост в телеграм-каналах Жлобинского района, где, вероятно, говорится о деле Тихомирова: «Подросток проник по пожарной наружной лестнице на крышу здания гипермаркета, снял государственный флаг Республики Беларусь и надругался над ним, поместив в мусорный контейнер на остановочном пункте».

В 2023 году подростка награждали грамотой за то, что тот вместе с товарищами спас тонувшего мужчину.

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