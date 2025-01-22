Time: Трамп может обрушить российскую экономику уже к Пасхе 5 22.01.2025, 13:44

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

У президента США есть все рычаги.

В свой первый день на посту президента Дональд Трамп продемонстрировал, что может быть ближе к выполнению своих предвыборных обещаний, чем ожидали скептики, пишут для журнала Time (перевод — сайт Charter97.org) президент Йельского института высшего руководства Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан, директор по исследованиям Йельского института высшего руководства:

— Наш новый экономический анализ показывает, что Дональд Трамп может заставить Путина немедленно прекратить войну в Украине, если откажется от мягкого и непоследовательного подхода 46-ого президента США Джо Байдена.

Дональд Трамп впервые за несколько недель публично выразил свое мнение о вторжении Путина в Украину, выступая на пресс-конференции в Овальном кабинете.

«Я думаю, что Зеленский хочет мирного соглашения, но не уверен, что Путин тоже этого хочет. Мне кажется, что Россию ждут серьезные неприятности... Я думаю, что Путин уничтожает Россию», — сказал Трамп.

Трамп прав. Путин не добился своих целей, несмотря на почти 700 000 погибших солдат, поддержку войск Северной Кореи и иранские беспилотники. Экономика России, переведенная на военные рельсы, истощает ресурсы страны, влияя на различные сферы. Как отмечают авторы, Путин сократил объем реинвестиций в промышленную инфраструктуру и национализировал множество частных предприятий, что привело к значительному ослаблению их производственного потенциала:

— Проще говоря, он подкидывал мебель из своей гостинной в костер российской экономики.

Россия находится в настоящей беде, ее экономика рушится, Путин действительно уничтожает Россию. И что еще более важно, возвращение Трампа может сбросить российскую экономику с обрыва, нанеся смертельный удар по шаткому режиму Путина, убеждены Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан:

— Трамп заявил, что его санкции лишили Иран возможности финансировать опосредованный терроризм со стороны ХАМАСа, Хезболлы и хуситов, что дало Байдену возможность ослабить контроль за соблюдением санкций. При правильном применении санкций российская экономика к Пасхе окажется на грани краха.

То, что возвращение Трампа может положить конец правлению Путина, казалось невообразимым несколько недель назад. Многие сторонники Украины выражали обеспокоенность, что Трамп может навязать Украине невыгодное мирное соглашение, капитуляцию, учитывая его намерение «закончить» войну в свой первый день на посту президента. Похоже, он также пересмотрел свою позицию по отношению к Путину, когда осознал реальное состояние российской экономики.

Авторы убеждены, что российская экономика рушится, Путин уничтожает производственные мощности, чтобы поддерживать свою военную машину:

— Если Путин потеряет источник доходов от нефти, который поддерживал его последние три года, его режим, вероятно, окажется на грани краха. Путин уже потратил российские резервные фонды, исчерпав свои когда-то значительные валютные запасы, и теперь никто не готов финансировать дефицит бюджета России, не рискуя покупать ее облигации. Тем временем российский рубль обесценивается, став валютой, от которой даже Китай отказывается. Центральный банк России исчерпал свои резервы, а Путин не может сократить расходы, не сокращая финансирование своей дорогостоящей военной машины.

Россия не в состоянии компенсировать утрату экспорта нефти, так как уже потеряла 90% своего прежнего экспорта природного газа, когда Европа избавилась от зависимости. Россия вносит минимальный вклад в мировую экономику, за исключением экспорта энергетических ресурсов, пишут экономисты:

— Доходы от нефти являются важным сдерживающим фактором для российской экономики, и Трамп осознал силу этого рычага гораздо лучше, чем администрация Байдена. Перспективы продаж нефти для России сегодня непредсказуемы, что значительно увеличивает вероятность экономического коллапса страны. С обещаниями Трампа снизить цены на нефть и увеличить добычу в США на 3 миллиона баррелей в день, мир больше не будет зависеть от российской нефти. Путин почувствует это, поскольку ему придется продавать или по низким, или безубыточным ценам.

По данным Saudi Aramco, себестоимость добычи российской нефти составляет 44 доллара за баррель — самый высокий показатель среди крупных производителей. Это вдвое больше, чем у Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана и других стран, отчасти из-за труднодоступных месторождений в Арктике.

Как отмечают авторы, с учетом высокой себестоимости добычи нефти в 44 доллара за баррель и дополнительных расходов на вывод нефти на рынок в 20-30 долларов за баррель, Путин начнет терпеть убытки, если цена на нефть упадет ниже текущих уровней:

— Даже без учета ущерба для Путина от падения цен на нефть, Трамп введет дополнительные санкции и ограничения на экспорт российской нефти, как предлагал кандидат на пост секретаря казначейства Скотт Бессент, Путин будет умолять о помощи, когда его экономика обрушится из-за сокращения экспортных доходов.

История показывает, что такая форма экономического давления на Россию уже приносила успех в прошлом. Холодная война завершилась неожиданным экономическим крахом России, который стал очевиден, когда Рональд Рейган интуитивно распознал уязвимость, а не основываясь на глубоком анализе проблем. Теперь у Трампа есть возможность проткнуть пропагандистский шар Путина и задушить российскую экономику вплоть до полного коллапса, если он решится на это.

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