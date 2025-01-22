Урсула фон дер Ляйен: Мировая политика находится на пороге новой эры

Урсула фон дер Ляйен: Мировая политика находится на пороге новой эры1
- 22.01.2025, 13:46
- 1,806
Приближаются глобальные изменения.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в мировой политике сейчас приближаются глобальные изменения.
Об этом сообщает The Guardian.
Во время своего выступления в Европейском парламенте в последние несколько минут она сделала заявление, в котором предупредила о «приближающихся изменениях в мировой политике».
«До 2025 года оставалось всего три недели, но уже можно было увидеть изменения, надвигающиеся на мировую политику. Мы вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции», - сказала она.
По ее мнению, сейчас меняются политические правила игры, однако некоторым в Европе эта новая реальность может не нравиться.
«Мы должны с ней считаться. Наши ценности не меняются, но для того, чтобы их защищать, некоторые вещи должны измениться. И сначала мы должны поработать дома», - подчеркнула она.