Урсула фон дер Ляйен: Мировая политика находится на пороге новой эры 1 22.01.2025, 13:46

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Урсула фон дер Ляйен

Приближаются глобальные изменения.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в мировой политике сейчас приближаются глобальные изменения.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время своего выступления в Европейском парламенте в последние несколько минут она сделала заявление, в котором предупредила о «приближающихся изменениях в мировой политике».

«До 2025 года оставалось всего три недели, но уже можно было увидеть изменения, надвигающиеся на мировую политику. Мы вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции», - сказала она.

По ее мнению, сейчас меняются политические правила игры, однако некоторым в Европе эта новая реальность может не нравиться.

«Мы должны с ней считаться. Наши ценности не меняются, но для того, чтобы их защищать, некоторые вещи должны измениться. И сначала мы должны поработать дома», - подчеркнула она.

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