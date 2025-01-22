закрыть
22 января 2025, среда, 14:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Урсула фон дер Ляйен: Мировая политика находится на пороге новой эры

1
  • 22.01.2025, 13:46
  • 1,806
Урсула фон дер Ляйен: Мировая политика находится на пороге новой эры
Урсула фон дер Ляйен

Приближаются глобальные изменения.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в мировой политике сейчас приближаются глобальные изменения.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время своего выступления в Европейском парламенте в последние несколько минут она сделала заявление, в котором предупредила о «приближающихся изменениях в мировой политике».

«До 2025 года оставалось всего три недели, но уже можно было увидеть изменения, надвигающиеся на мировую политику. Мы вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции», - сказала она.

По ее мнению, сейчас меняются политические правила игры, однако некоторым в Европе эта новая реальность может не нравиться.

«Мы должны с ней считаться. Наши ценности не меняются, но для того, чтобы их защищать, некоторые вещи должны измениться. И сначала мы должны поработать дома», - подчеркнула она.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип