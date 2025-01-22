Три белорусских предприятия оштрафовали за укроп и петрушку

Три белорусских предприятия оштрафовали за укроп и петрушку1
- 22.01.2025, 13:57
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Дела рассматривал Экономический суд Минской области.
Три частных предприятия в Беларуси оштрафовали за завышение цен на укроп, петрушку и зеленый лук. О выявленных нарушениях сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. «Веселый огородник плюс», «Пупкевич» и «Веселый огородник» занимались оптовой продажей свежей зелени «по завышенным оптовым ценам».
«Указанные предприятия применили к цене приобретения оптовые надбавки на лук зеленый от 34,38 до 43,33%, укроп от 33,33 до 60%, петрушку от 30,68 до 77,78% вместо установленной постановлением правительства № 713 «О системе регулирования цен" надбавки 30%», — отмечают в министерстве.
Дела рассматривал Экономический суд Минской области. Юридические лица были оштрафованы «в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации регулируемых товаров по завышенной цене, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров, что составило свыше 42 тысяч рублей».