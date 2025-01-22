Картофель в Беларуси за год подорожал на треть 1 22.01.2025, 14:08

Из продовольствия в категорию «подешевело» попал только один продукт.

За 2024 год продовольственные товары подорожали на 6,5%, а непродовольственные – на 3,4%. Но интереснее будет проанализировать, как изменилась цена на конкретные позиции. Такие цифры привел Белстат.

На первом месте по подорожанию – картофель. Цена на него поднялась на 31,2%. Прилично прибавил и кофе – плюс 21%.

У других товаров таких высоких показателей нет. Кондитерские изделия, например, подорожали на 9,9%, рыба и морепродукты – на 9,4%, алкоголь – на 8,5%.

В низу списка – мясо и молоко (+4,5%), овощи (+3,9%) и фрукты (+2,5%).

Из всех продуктов подешевел только сахар – на 0,3%.

Цены на непродовольственные товары

Из несъедобного больше всего подорожали печатные издания – плюс 9,8%. За ними – лекарственные препараты (7,6%), мебель (6,3%) и телевизоры (4,5%).

Бензин прибавил 3,5%, одежда – 2,7%, парфюмерия и косметика – 2,2%.

В категории «подешевело» – синтетические моющие средства (-1,6%), обувь (-1,9%) и легковые авто (-3,2%).

Услуги автомобильного транспорта стали дороже на 14,8%, ветеринарные – на 12,2%, а жилищно-коммунальные – на 5,9%. Услуги образования подорожали на 5,1%, а медицинские – на 2,4%.

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