Зеленский: Украине потребуется миллионная армия

Зеленский: Украине потребуется миллионная армия1
- 22.01.2025, 14:12
Пока государство не включат в альянс по безопасности.
Украине понадобится миллионная армия в обороне, чтобы защищаться от РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями Международной медиарады во время Всемирного экономического форума в Давосе. В ходе разговора глава государства рассказал о необходимых оборонительных мощностях Украины в случае, если Россия соберет для нападения миллионную армию. По словам Зеленского, тогда нам понадобится миллионное войско в обороне.
«Нам понадобится миллион в обороне, если Путин придет с миллионом-полтора», — отметил президент Украины.
При этом Владимир Зеленский отметил, что такая большая армия будет необходима Украине до тех пор, пока государство не включат в состав альянса по безопасности. Тогда, с гарантиями безопасности и надежными союзниками, потребности в такой обороне не будет.
В то же время глава государства выразил понимание того, что такая мощная армия потребует очень больших средств. Однако президент осознает: украинский бюджет этого не сможет обеспечить.
«Кто будет кормить миллионную армию? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично тогда, чтобы все поддерживали эту армию: оружие, военные, их жизнь и тому подобное. Потому что бюджета Украины не будет на миллионную армию — нам его просто не хватит», — сказал Владимир Зеленский.
Также в разговоре президент упомянул о замороженных российских активах: по его словам, 250 миллиардов, которые сейчас есть, Украине могут предоставить, чтобы обеспечивать войско до тех пор, пока государство не включат в какой-то альянс по безопасности. Говоря о безопасностном альянсе, Владимир Зеленский имел в виду прежде всего НАТО, о членстве Украины в котором между государствами до сих пор есть разногласия.
«Иначе нам придется оплачивать эту армию из бюджетов Соединенных Штатов, или из бюджетов европейских коллег», — пояснил президент.
По словам Зеленского, НАТО — это компромисс, доступные гарантии безопасности как для Украины, так и для всей Европы, Америки и других.