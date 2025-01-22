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Citroen может возродить свою самую популярную модель в новом формате

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  • 22.01.2025, 14:12
Citroen может возродить свою самую популярную модель в новом формате

Легендарное авто станет бюджетным городским электромобилем.

Знаменитый Citroen 2CV может вернуться на рынок. Культовую компактную модель собираются возродить в формате доступного электромобиля. Это стало известно британскому изданию Autocar.

Шеф-дизайнер Citroen Пьер Леклерк в комментарии изданию во время Брюссельского автосалона прямо не подтвердил возвращение 2CV, однако намекнул, что бренд не отказывается от ретро-дизайна.

По данным Autocar, новый Citroen 2CV могут презентовать в 2028 году — к 80-летнему юбилею оригинальной модели. Это будет компактная бюджетная модель, которая займет нишу между Citroen Ami и e-C3. Таким образом, ее цена составит примерно 15-18 тыс. евро, а основным конкурентом будет Dacia Spring.

Именно у Citroen e-C3 могут позаимствовать для 2CV архитектуру Smart Car Platform. Для снижения себестоимости электрокар получит маломощный мотор и небольшую батарею. К тому же, он не получит ряд опций, доступных для e-C3.

Напомним, что оригинальный Citroen 2CV выпускали с 1948 по 1990 год и всего собрали более 5 миллионов авто. Это самая массовая модель в истории марки.

Citroen 2CV отличался простотой и неприхотливостью. В разные годы его комплектовали двухцилиндровыми двигателями мощностью от 9 до 29 сил.

В Citroen рассматривают возможность возрождения ряда легендарных моделей прошлого. Ранее появилась информация, что могут создать и новый Citroen DS.

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