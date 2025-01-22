Citroen может возродить свою самую популярную модель в новом формате 1 22.01.2025, 14:12

Легендарное авто станет бюджетным городским электромобилем.

Знаменитый Citroen 2CV может вернуться на рынок. Культовую компактную модель собираются возродить в формате доступного электромобиля. Это стало известно британскому изданию Autocar.

Шеф-дизайнер Citroen Пьер Леклерк в комментарии изданию во время Брюссельского автосалона прямо не подтвердил возвращение 2CV, однако намекнул, что бренд не отказывается от ретро-дизайна.

По данным Autocar, новый Citroen 2CV могут презентовать в 2028 году — к 80-летнему юбилею оригинальной модели. Это будет компактная бюджетная модель, которая займет нишу между Citroen Ami и e-C3. Таким образом, ее цена составит примерно 15-18 тыс. евро, а основным конкурентом будет Dacia Spring.

Именно у Citroen e-C3 могут позаимствовать для 2CV архитектуру Smart Car Platform. Для снижения себестоимости электрокар получит маломощный мотор и небольшую батарею. К тому же, он не получит ряд опций, доступных для e-C3.

Напомним, что оригинальный Citroen 2CV выпускали с 1948 по 1990 год и всего собрали более 5 миллионов авто. Это самая массовая модель в истории марки.

Citroen 2CV отличался простотой и неприхотливостью. В разные годы его комплектовали двухцилиндровыми двигателями мощностью от 9 до 29 сил.

В Citroen рассматривают возможность возрождения ряда легендарных моделей прошлого. Ранее появилась информация, что могут создать и новый Citroen DS.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com