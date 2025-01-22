Путин действует на грани идиотизма2
- Андрей Коваленко
- 22.01.2025, 14:37
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Режим не предлагает никаких альтернатив своему населению.
Путин продолжает ставить какие-то условия по поводу переговоров и намекать на какую-то «капитуляцию Украины». В то же время Трамп говорит о том, что не заключая соглашение, Путин уничтожает Россию, посмотрите, мол, на их экономику и инфляцию. И продолжает намекать на тарифы, удешевление цен и на экспорт американских энергоресурсов, что обрушит цены на российские, а также ударит по Ирану.
Путин действует на грани идиотизма и постарается воевать в течение 2025 года и торговаться. Такое поведение лишь усиливает вероятность кризиса в РФ в последующие десятилетия с последующим разделением страны на национальные образования в течение 50 лет, поскольку сейчас РФ сжигает ресурсы для нереалистичных идей режима.
В то же время режим не предлагает никаких альтернатив своему населению, но если смотреть на этническую карту РФ, в мире без альтернатив республики могут начать искать эти альтернативы сами, отдельно от власти. Которая хоть сейчас и выглядит монолитной и будет только усиливать цензуру и контроль, но в условиях дефицита ресурсов от центра этнические элиты будут постепенно откалываться и искать друзей за пределами пока еще карты РФ.
Андрей Коваленко, Telegram