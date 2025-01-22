«Белоруски готовы потратить на красоту больше времени и денег, чем польки» 4 22.01.2025, 14:50

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Белоруска рассказала, как открыла салон красоты в Варшаве.

Елена переехала в Варшаву около трех лет назад. В родном городе в Беларуси у нее была собственная парикмахерская, поэтому и в Варшаве ей хотелось работать на себя. О том, как открыть салон красоты в столице Польши, об особенностях бюрократии и налогообложения, а также о том, сколько времени готовы тратить женщины на красоту, в сегодняшнем материале CityDog.io.

После переезда Елена год проработала в салоне обыкновенным парикмахером – хотела наработать клиентов и спокойно уйти в свободное плавание.

«Хозяин был прекрасный, замечательно относился ко мне, – признается Елена. – Он был в курсе моего плана. Я сама находила клиентов и даже приводила их ему, так что всё по-честному».

В первую очередь при открытии своего дела нужно было найти напарника. Им оказался Сергей – его мама когда-то была клиенткой Елены. Он отлично знает польский язык и разбирается в местном законодательстве.

«Мы обговорили, кто за что будет отвечать, и настроили планов, которые не оправдались, – смеются партнеры по бизнесу. – Серьезного бизнес-плана не было, но, конечно, просчитать расходы было необходимо. Параллельно с этим искали помещение: решали, нужно ли покупать готовую парикмахерскую или лучше просто найти помещение и обустроить его с нуля. Победил второй вариант».

На открытие салона ушло около 10 тысяч евро

В итоге салоном стала двухкомнатная квартира, выведенная из жилого фонда, в которой ранее располагался офис компании. Ремонт делать не пришлось – там уже были приличные белые стены и паркет. Пустое помещение нужно было заполнить мебелью и инструментами.

Елена: «Здесь стояли только два красивых стула, мы попросили их оставить. А дальше начали мониторить барахолки в интернете, где люди продавали новую или почти новую мебель, кресла, мойки, зеркала. Например, у кого-то не пошел бизнес, парикмахерская быстро закрылась, а оборудование надо продать. Кое-что доставалось нам прямо в заводской упаковке – просто дешевле, потому что уже не из магазина».

Помещение с офисом – и помещение с салоном.

На открытие ушло около 40–45 тысяч злотых (примерно 10 тысяч евро). «Сколько мы докупали уже потом, в процессе, подсчитать невозможно», – признается Елена. Концепцию придумал Сергей – «Стрижки и вино» (салон называется Cut&Wine), логотип тоже его авторства.

Елена говорит, что «сначала сопротивлялась всему – и вину, и логотипу, – а потом махнула рукой. Сейчас некоторые клиенты даже в шутку называют нас «любимый алкосалон».

Обустроив салон и придумав название, партнеры открыли ИП (в Польше это можно сделать онлайн). По документам Сергей – директор фирмы, а Елена – наемная работница и соучредительница. В Польше индивидуальный предприниматель имеет право нанять до 10 сотрудников. «Первые полгода также действуют налоговые послабления и льготные выплаты в управление социального страхования (ZUS), а потом начинается все «по-взрослому». Сейчас на налоги уходит примерно 15% от оборота, и это довольно большие суммы», – отмечает директор.

«Белоруски готовы потратить на красоту больше времени и денег, чем польки»

Клиентки салона – в основном белоруски и польки, они приходят из соцсетей или из сервиса Booksy, где можно сразу записаться на услугу. Если клиентка в первый раз приходит с рекламы в Booksy, то за нее сервису нужно отдать 45% от стоимости услуги. Зато если клиентка возвращается, платить за это ничего не нужно.

Сергей: «Эта система пожирает много денег. За прошлый месяц мы заплатили «Букси» 1600 злотых именно за эту программу по привлечению клиента в первый раз. Расчет именно на то, что клиентка вернется».

Елена: «Сарафанное радио тоже помогает. Мне говорили, что в больших городах оно не работает, но это неправда. Клиентки «передают» мастеров только в путь».

Разницы в запросах и предпочтениях белорусок и полек партнеры по бизнесу не видят. Есть разница в том, сколько времени женщины готовы потратить на красоту: белоруски чаще обновляют стрижки и окрашивания, чем польки.

«Пока проект работает «в ноль» и выживает»

Пока проект не окупился – ребята работают «в ноль». На зарплаты, налоги и расходники хватает, но говорить о каком-то серьезном развитии пока не приходится.

Елена: «Мы не можем позволить себе значительно повысить цены, потому что большинство клиенток отвалится. Повышаем цены, когда, скажем, дорожает аренда или краска для волос».

Сергей: «Было бы хорошо увеличить количество мастеров, например, поставить не один стол для мастерицы по маникюру, а несколько, – но тогда атмосфера станет совершенно другой. Клиентки очень ценят тишину и простор, так что приходится выживать вот так».

Елена: «Сейчас на рынке Варшавы очень выросла конкуренция. За последние полтора года открылось много заведений, которые не просто оказывают парикмахерские услуги или делают маникюр, но и проводят обучение. Я также планирую обучать мастеров по специальностям «парикмахер с нуля» и «колорист».

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