Попавший в плен ВСУ солдат КНДР просил включить ему любовные фильмы на корейском

Попавший в плен ВСУ солдат КНДР просил включить ему любовные фильмы на корейском12
- 22.01.2025, 14:57
- 2,572
Украинские он не понимал.
Солдат из Северной Кореи, который воевал на стороне россиян, в украинском плену попросил включить ему любовные фильмы.
Об этом 21 января рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Полесским десантникам удалось захватить раненого военнослужащего КНДР в плен. В видео десантники рассказали, как именно проходил захват северокорейского солдата.
Боевика заметил украинский дрон. Сначала украинские защитники предположили, что это может быть «свой», однако когда подошли поближе, увидели узкие глаза, и что броня не украинская. Кроме того, десантники обнаружили, что при себе солдат из КНДР имел гранату и нож, а также колбасу.
В плену его приняли хорошо, оказали помощь и накормили, рассказывает военнослужащий 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.
«Он еще просил, чтобы ему включали фильмы какие-то любовные. Включили на украинском языке, а он не понимает и просит включить на корейском», — рассказал защитник.