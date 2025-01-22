Попавший в плен ВСУ солдат КНДР просил включить ему любовные фильмы на корейском 12 22.01.2025, 14:57

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Украинские он не понимал.

Солдат из Северной Кореи, который воевал на стороне россиян, в украинском плену попросил включить ему любовные фильмы.

Об этом 21 января рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Полесским десантникам удалось захватить раненого военнослужащего КНДР в плен. В видео десантники рассказали, как именно проходил захват северокорейского солдата.

Боевика заметил украинский дрон. Сначала украинские защитники предположили, что это может быть «свой», однако когда подошли поближе, увидели узкие глаза, и что броня не украинская. Кроме того, десантники обнаружили, что при себе солдат из КНДР имел гранату и нож, а также колбасу.

В плену его приняли хорошо, оказали помощь и накормили, рассказывает военнослужащий 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

«Он еще просил, чтобы ему включали фильмы какие-то любовные. Включили на украинском языке, а он не понимает и просит включить на корейском», — рассказал защитник.

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