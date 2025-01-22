В 130 км от Минска продается дом для любителей винтажа, прогулок по лесу и рыбалки 2 22.01.2025, 15:09

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Цена — чуть дороже 10 тысяч долларов.

В деревне Сухличи Клецкого района продается участок с деревянным домом и пристройками. Это жилье может понравиться тем, кто любит винтажные интерьеры, простую сельскую жизнь, прогулки по лесу и рыбалку. «Зеркало» посмотрело, что собой представляет эта недвижимость и за сколько продается.

Недвижимость находится в деревне Сухличи, расстояние от населенного пункта до центра Клецка составляет около 7 км, до МКАД — примерно 130 км.

Бревенчатый дом был построен в 1960 году. Он утеплен минеральной ватой и облицован деревом. Площадь жилья составляет 44,7м², а если учитывать холодную пристройку, то метраж почти в два раза больше — 83,7 м².

В доме деревянные полы, стены окрашены. В строении размещены две жилые комнаты, одна из них меблирована под спальню, она занимает площадь 24,7 м². Вторая комната — чуть меньше 20 м².

В доме есть русская печь с лежанкой, плита, духовка, грубка и сушильня. В жилье заведено электроснабжение, протянуто оптоволокно. Отопление за счет печки, воду нужно брать из колодца. Из минусов — нет газа и канализации, туалет находится на улице.

Отмечается, что дом полностью готов для проживания. Новым владельцам оставят мебель в комнатах, также шкаф и кухонный гарнитур.

Участок под домом занимает 9,25 сотки, он ровный, с яблоневым садом. Есть возможность присоединить еще несколько соток земли с плодоносящим садом. Как сообщается, эта недвижимость находится в конце улицы.

В 500 метрах от дома есть озеро. До ближайшего леса идти около 30 минут. В другом конце улицы находится железнодорожная станция Зубки, там ходит электричка Слуцк — Барановичи.

Недвижимость начали продавать в начале декабря 2024 года. Тогда она стоила 34 430 рублей, или 10 000 долларов. Сейчас объект немного подорожал, за него просят 35 119 рублей, или 10 200 долларов.

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