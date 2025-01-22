«Все рухнет быстро»: России предрекли обвал нефтегазовых доходов 1 22.01.2025, 15:14

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Из-за новых санкций США.

Новые нефтяные санкции США могут лишить российский бюджет каждого пятого рубля нефтегазовых доходов в 2025 году.

По прогнозам Яниса Клюге, научного сотрудника Института проблем международной безопасности, Россия может лишиться от 10% до 20% доходов от продажи нефти в 2025 году, что эквивалентно $10-20 миллиардам.

Это приведет к потере 1% ВВП, или около 2 трлн рублей, — 18% от запланированных нефтегазовых сборов бюджета, составляющих 10,9 трлн рублей.

Эксперт подчеркивает, что санкции затрагивают не только экспорт нефти, но и всю инфраструктуру, связанную с ее переработкой и транспортировкой.

Под ограничения попали Омский и Московский НПЗ, проект «Восток Ойл» компании «Роснефть», структуры «Балтийского СПГ» и два завода СПГ «Газпрома».

Также под санкции попали 270 танкеров, которые перевозили половину морского экспорта российской нефти. Последствия для бюджета Согласно данным Минфина, в 2024 году нефтегазовые доходы России составили 11,13 трлн рублей, что не дотянуло до изначального плана. Третий год подряд бюджет завершил с дефицитом, который оказался вдвое выше прогнозируемого и достиг 3,3 трлн рублей.

В 2025 году расходы бюджета должны вырасти до 41,47 трлн рублей, из которых 41% будет направлено на армию, полицию и спецслужбы. Минфин надеется сократить дефицит до 1,17 трлн рублей за счет повышения налогов, однако падение нефтегазовых доходов ставит эти планы под сомнение.

Контекст

Экспорт нефти остается жизненно важным для экономики России, как это было еще с советских времен.

Санкции подорвали основную статью доходов, а Москва вынуждена сокращать амбициозные расходы и искать новые источники пополнения казны.

Новые ограничения могут не только подорвать бюджет, но и затруднить долгосрочное финансирование войны, что ставит под угрозу способность России поддерживать текущие темпы военных расходов.

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