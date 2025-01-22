В Минске начали падать цены на жилье 22.01.2025, 15:35

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Активность покупателей падает.

За декабрь цены на жилье в Минске откатились в среднем на 19 долларов за квадрат. И как итог, средняя стоимость метра в столице составила 1572 долларов, пишет сайт «Белорусы и рынок».

По итогам декабря эксперты Wikidom констатировали, что активность покупателей не смогла подняться в последний месяц уходящего года, и скорее повторила уровень последних осенних месяцев.

Пока в базе БТИ за декабрь фигурирует 1436 сделок, и при этом нужно понимать, что их количество еще прибавится, пока они будут догружаться в базу данных БТИ, поэтому можно говорить о том, что по итогу в столице будет что-то чуть менее 1500 сделок.

Так или иначе, это будет один из худших месяцев по сделкам в 2024 году не считая января.

Для сравнения, в ноябре было 1480 сделок, в тоже время в декабре 2023 года было 1666 сделок, на этом фоне результаты текущего декабря смотрятся достаточно скромно, не говоря уже про первую половину 2024 года.

Что касается доли готовых новостроек в общей структуре сделок, то их число за месяц еще немного снизилось и составило 6% от всего рынка, в количестве это было 90 квартир, что достаточно скромно для столицы, в сравнении с первой половиной года.

Говоря про цены, Wikidom увидел откат стоимости метра. Видимо снижение количества сделок начало влиять уже и на стоимость квартир, что в принципе более чем закономерно.

Итак, -19 долларов за месяц и как итог средняя стоимость метра в столице составила 1572 долларов.

Если разбить стоимость квадратного метра по сегментам, то тут ситуация следующая:

чистая вторичка стоила 1566 долларов за метр, это -9 долларов на квадрате.

готовые новостройки стоили 1659 долларов за метр.

Как видим, разница между вторичкой и готовыми новостройками пока в районе 100 долларов на метре.

На достаточно высоком уровне пока остается доля дорогих вариантов на рынке, в декабре сделок с квартирами дороже 100.000 долларов было 18% от всех продаж, или 261 квартира, обычно этот процент меньше на столичном рынке.

Рассматривая стоимости метра по разным квартирам, констатировано, что дорожали однокомнатные, четырехкомнатные и пятикомнатные, а двухкомнатные и трехкомнатные дешевели.

Поэтому, считают эксперты Wikidom, рынок в декабре носил скорее инвестиционный и премиальный уклоны

По итогу декабря установились следующие цены за метр на различные квартиры:

однокомнатные 1 722 долларов (+15 долларов);

двухкомнатные 1 494 долларов(-52);

трехкомнатные 1 397 долларов (-20);

четырехкомнатные 1 335 долларов (+24);

пятикомнатные 1 492 долларов (+159);

Если говорить про структуру сделок, то тут на 3% снизилась доля однушек, зато немного подросли доли двушек и трешек.

Из интересного отмечаются 6 сделок с пятикомнатными квартирами.

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