Свентек обогнала Соболенко в live-рейтинге WTA

Свентек обогнала Соболенко в live-рейтинге WTA1
- 22.01.2025, 15:41
Польская теннисистка может сдвинуть белоруску.
Ига Свентек обогнала Арину Соболенко в live-рейтинге WTA. По итогам Аustrаliаn Ореn польская теннисистка может сдвинуть белоруску с первого места, пишет «Трибуна».
Накануне Открытого чемпионата Австралии Соболенко опережала Свентек на 1536 очков. В прошлом сезоне полька на этом турнире потерпела поражение в третьем круге, тогда как белоруска стала обладательницей трофея. Таким образом, Соболенко нужно защитить прошлогодние баллы, а Свентек, которая уже прошла дальше, чем в 2024-м, завоевывает дополнительные баллы.
Если и Ига Свентек, и Арина Соболенко проиграют в полуфинале, звание первой ракетки мира перейдет к польской теннисистке — 8730 очков против 8436. Поражение Свентек от Мэдисон Киз оставит на вершине рейтинга Соболенко в том случае, если она победит в 1/2 финала испанку Паулу Бадосу.
Если же Соболенко и Свентек выйдут в финал, белоруска сохранит первую строчку рейтинга WTA за собой в случае своей победы.