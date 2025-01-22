Свентек обогнала Соболенко в live-рейтинге WTA 1 22.01.2025, 15:41

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Польская теннисистка может сдвинуть белоруску.

Ига Свентек обогнала Арину Соболенко в live-рейтинге WTA. По итогам Аustrаliаn Ореn польская теннисистка может сдвинуть белоруску с первого места, пишет «Трибуна».

Накануне Открытого чемпионата Австралии Соболенко опережала Свентек на 1536 очков. В прошлом сезоне полька на этом турнире потерпела поражение в третьем круге, тогда как белоруска стала обладательницей трофея. Таким образом, Соболенко нужно защитить прошлогодние баллы, а Свентек, которая уже прошла дальше, чем в 2024-м, завоевывает дополнительные баллы.

Если и Ига Свентек, и Арина Соболенко проиграют в полуфинале, звание первой ракетки мира перейдет к польской теннисистке — 8730 очков против 8436. Поражение Свентек от Мэдисон Киз оставит на вершине рейтинга Соболенко в том случае, если она победит в 1/2 финала испанку Паулу Бадосу.

Если же Соболенко и Свентек выйдут в финал, белоруска сохранит первую строчку рейтинга WTA за собой в случае своей победы.

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