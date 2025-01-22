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Премьер Польши обратился к европейцам: Вечеринка закончилась

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  • 22.01.2025, 15:49
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Премьер Польши обратился к европейцам: Вечеринка закончилась
Дональд Туск

Дональд Туск заявил, что перед Европой стоит большой вызов.

Сегодняшние реалии являются набором новых вызовов для Европы. В то же время европейцам следует держать голову высоко, несмотря на то, что время комфорта закончилось.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск во время выступления в Европейском парламенте, сообщает The Guardian.

Во время речи Туск напомнил о полномасштабной войне в Украине и технологическом прогрессе, который иногда бывает неконтролируемым, что приводит к ощущению потери уверенности относительно будущего Европы.

«Но объективно говоря, Европа не должна бояться за свое будущее... Самые важные слова здесь сегодня должны быть обращены непосредственно к европейцам: держите голову высоко», - добавил он.

По словам премьера, сегодня Европа столкнулась с совершенно новым набором вызовов, но она способна противостоять им и должна гордиться своими достижениями.

В то же время он отметил, что «вечеринка закончилась», как и «время комфорта».

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