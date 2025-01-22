СМИ: Россия осталась без валюты 1 22.01.2025, 15:56

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Центробанк зафиксировал обвальное падение экспортных доходов.

Российская экономика в конце 2024 года столкнулась с обвальным падением экспортных доходов. Это следует из статистики ЦБ РФ, пишет The Moscow Times.

В декабре экспортеры вывезли за рубеж товаров на $31,3 млрд, а их выручка обвалилась на 19% в годовом выражении. Из этой суммы $25,7 млрд ушло из страны на оплату импорта. И в результате чистый приток от внешней торговли (профицит торгового баланса) сжался до $5,6 млрд — самого низкого значения с 2020 года.

Если учесть экспорт и импорт услуг, то в декабре российская экономика в декабре заработала лишь $2 млрд торгового профицита — и это также минимум с пандемии. «Причиной ухудшения внешней торговли под конец года мог стать эффект от санкций, введенных в конце ноября против российского банковского сектора, в результате чего пострадали платежи и, видимо, затормозились экспортные потоки», — пишут аналитики Райффайзенбанка.

Под американские ограничения попал Газпромбанк — последний из крупных государственных банков, сохранявший доступ к долларовым расчетам и системе SWIFT. Вместе с ним в «черные списки» попали еще 50 кредитных организаций, которые обслуживали внешнюю торговлю. В результате под санкциями оказалось 95% российской банковской системы, жаловалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Реальной валюты российская экономика увидела еще меньше: в декабре зарубежные активы российских компаний, по данным ЦБ, выросли еще на $4,9 млрд. А это значит, что «часть валютной выручки остается на счетах за границей и не поступает на внутренний валютный рынок», указывает аналитик БКС Илья Федоров. За год объем таких «зависших» доходов, по оценкам Moneyroo, достиг $20 млрд.

С учетом нового пакета санкций, который ударил по российской нефтянке, экспортные доходы «в ближайшие останутся на пониженных уровнях», предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Перед уходом с поста президента Джо Байден поместил в «черные списки» Минфина США «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также 183 танкера российского теневого флота. Под удар попали поставки нефти в Индию, которая стала вторым крупнейшим покупателей баррелей в РФ после Китая. А это за год лишит экономику почти $30 млрд валютных доходов, следует из оценок Орловой. Райффайзенбанк прогнозирует сокращение экспорта на 10%, то есть более чем на $40 млрд.

Обычно в декабре экспортные доходы экономики растут, но в этом году этого не произошло, указывают аналитики банка: по сравнению с ноябрем экспорт просел на 10% (с сезонной корректировкой). Если срванивать со средним значением третьего квартала — $37 млрд в месяц — экспорт сжался на 17%, обращает внимание Орлова.

Торговый профицит на $5-6 млрд в месяц — это слишком мало, чтобы оплатить погашение внешнего долга, спрос граждан на зарубежный туризм и вывод средств за рубеж, пишут аналитики MMI. Недостаток валюты стал причиной падения рубля под конец года, и это давление, видимо, будет сохраняться, считают они: «Санкции грозят еще более усугубить ситуации с продажей российского сырья за границу».

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