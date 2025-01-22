В Могилеве перестали регистрировать транспорт и выдавать права

В Могилеве перестали регистрировать транспорт и выдавать права1
- 22.01.2025, 16:11
Из-за технической неисправности связи на «Белтелекоме».
В УВД Могилёвского облисполкома сообщили о временном прекращении регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. В случае необходимости жителей города попросили обращаться в ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения области.
В ведомстве объяснили, что причиной стала техническая неисправность связи на «Белтелекоме». Именно поэтому в областном центре временно приостановили осуществление административных процедур по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.
Вместе с тем в УВД попросили обращаться в четыре ближайших подразделения области, которые расположены:
• в Горках,
• в Кричеве,
• в Бобруйске,
• в Костюковичах.
О возобновлении работы в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.