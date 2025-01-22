В Могилеве перестали регистрировать транспорт и выдавать права 1 22.01.2025, 16:11

Из-за технической неисправности связи на «Белтелекоме».

В УВД Могилёвского облисполкома сообщили о временном прекращении регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. В случае необходимости жителей города попросили обращаться в ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения области.

В ведомстве объяснили, что причиной стала техническая неисправность связи на «Белтелекоме». Именно поэтому в областном центре временно приостановили осуществление административных процедур по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.

Вместе с тем в УВД попросили обращаться в четыре ближайших подразделения области, которые расположены:

• в Горках,

• в Кричеве,

• в Бобруйске,

• в Костюковичах.

О возобновлении работы в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

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