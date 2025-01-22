Генерал-майор СБУ: РФ может подорвать изнутри огромный вулкан 22.01.2025, 16:16

Россия — нестабильное государство, замешанное на фобиях.

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней.

Насколько это реальные сроки? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Это вообще нереальные сроки. Это генерал, а не дипломат, и этот генерал в дипломатической работе вообще не воспринимается Россией как переговорщик. Он может быть просто коммуникатором, не более того.

Но проблема не в этом. Проблема в том, что Россия не хочет. Россия не понимает, что от нее хотят, потому что все игнорируют ее требования. Они предложили четыре пункта, и эти четыре пункта настолько абсурдны, что их даже обсуждать никто не собирается. Поэтому остановить войну за 100 дней — это примерно то же самое, что остановить ее за 24 часа.

— Судя по последним заявлениям, Путин не собирается садиться за стол переговоров. Какие инструменты давления есть у Трампа?

— Инструментов огромное количество. Я думаю, что после того, как все поймут, что Россия не собирается идти ни на какие уступки, даже на какие-то определенные контакты, все пойдет совершенно плохо для России. Откуда взялись эти 100 дней: 100 дней — это плюс-минус 9 мая. Это тот день, который они хотят отмечать — «день победы».

Они в этом ключе хотят переговоров, чтобы Украина встала на колени. Как поставить Украину на колени? Я себе этого просто не представляю. Или как Украине распустить армию и сказать, что «все, мы не будем бороться, вся территория ваша, делайте, что хотите». Есть моменты, которые просто не подлежат никакому обсуждению.

— Сегодня много говорят о переговорах, но мало говорят о последствиях окончания войны для России. А это миллионы прошедших через фронт, перевод экономики с военных рельс на обычные. Какие процессы могут запуститься в России?

— Россия — это государство, созданное на лжи и мифологии. Когда ты постоянно врешь своему населению, например, о том, что войну начал Гитлер, возникает вопрос: а что тогда делал Советский Союз вместе с Гитлером в Бресте в 1939-м году? Что это за парад был? Что это вообще было? А что за договоренности были подписаны в августе 1939-го года между СССР и Германией? Говорите правду.

Когда тотально врут, это всегда выливается в какие-то фантомные моменты, которые время от времени могут прорваться, как это произошло в конце 80-х и в 90-х годах. Сейчас у русских немного другая ситуация, они слишком накрутили население. Я читал один документ с заседания Государственной Думы Санкт-Петербурга, где обсуждались вопросы, связанные с уничтожением бродячих собак. И там человек на полном серьезе, причем никто его не остановил, выступает и говорит, что если вам хочется кого-то убивать, то идите в Украину и убивайте украинцев.

Уровень ненависти к Украине поднялся до такой степени, что украинцы — это уже ничто, а бродячих собак нужно охранять. На этом фоне резко перейти к другому состоянию им будет очень сложно. Этот массив может в какой-то момент завалиться. И кто-то спросит: «Подождите, а что было перед этим? Как, мы не победили, мы не уничтожили Украину? Кто победил? Мы победили или они победили?»

Может возникнуть не социальный взрыв, но как минимум какое-то недоверие к власти. А когда есть недоверие к власти, когда власть не может управлять всем процессом, могут появиться крайние силы, которые скажут: «Мы можем по-другому, мы можем довести все до конца, а давайте подумаем, может, нам пора менять нашего лидера». Эти моменты связаны не с демократическими изменениями, а с изменениями совершенно другого направления.

Поэтому какие-то социальные взрывы в России могут произойти, особенно на фоне экономики, обнищания и разрушения коммунального хозяйства. Россияне говорят, что будут замораживать Европу, а на самом деле замораживают себя. Будет огромное количество людей, которые придут и потребуют компенсации за участие в непонятной войне. И начнутся такие вещи, как «мы вас туда не посылали, почему вы получили деньги, а мы не получили, вы там заработали их незаслуженно».

Я думаю, что это все — маленькие взрывные фонтанчики, которые могут объединиться в один огромный вулкан, который подорвет все изнутри. Чем это все закончится для России — это уже ее проблема. Это нестабильное государство, замешанное на очень многих фобиях.

Если со стороны посмотреть на так называемые «русские скрепы» на фоне огромного количества мигрантов разных национальностей и религий, при этом учитывая, что православные давно не составляют большинства в России, то это может быть чревато для них. Какие-то резкие движения я бы им очень не советовал делать. Хотя для меня, чем хуже в России, тем лучше для меня, для нас всех в Украине.

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