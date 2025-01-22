В минских парках появятся новые аттракционы
- 22.01.2025, 16:26
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В «Минскзеленстрое» рассказали где и когда их установят.
В этом году в минских парках появится четыре новых аттракциона. Об этом рассказала заместитель гендиректора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Екатерина Короткина.
Два аттракциона установят в парке им. Максима Горького. Речь идет про аттракционы «Вальс» и «Драконы». Они появятся на новых площадках парка, которые откроют после реконструкции.
В целом в парке им. Максима Горького изменится внешний вид торговых точек, подведут видеонаблюдение.
В парке им. Челюскинцев в этом году установят аттракционы «Микс» и «Лебеди».