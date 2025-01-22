Житель Шклова вытащил из Днепра щуку-гиганта

Житель Шклова вытащил из Днепра щуку-гиганта10
- 22.01.2025, 16:36
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Таким уловом могли бы гордиться даже опытные рыбаки.
В Шклове поймали огромную щуку, подробностями поделился портал mogilev.in.
Повезло местному жителю по имени Владимир. А начиналось все вполне буднично. Находясь в отпуске, мужчина решил сходить на рыбалку на Днепр – больше ради развлечения, чем надеясь на богатый улов.
Взял с собой спиннинг и силиконовую приманку, нацелился на окуней. Но в какой-то момент понял, что поймал что-то покрупнее.
Владимир переживал, что леска, рассчитанная лишь на 4 кг, не выдержит, но снасти справились, и на берег рыбак вытащил огромную щуку.
Ее длина составила 1,1 м, а вес – 12,6 кг. Крупной эта рыба считается, достигнув уже 7 кг. На это ей требуется 8–10 лет.