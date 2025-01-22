закрыть
22 января 2025, среда, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Шклова вытащил из Днепра щуку-гиганта

10
  • 22.01.2025, 16:36
  • 4,200
Житель Шклова вытащил из Днепра щуку-гиганта

Таким уловом могли бы гордиться даже опытные рыбаки.

В Шклове поймали огромную щуку, подробностями поделился портал mogilev.in.

Повезло местному жителю по имени Владимир. А начиналось все вполне буднично. Находясь в отпуске, мужчина решил сходить на рыбалку на Днепр – больше ради развлечения, чем надеясь на богатый улов.

Взял с собой спиннинг и силиконовую приманку, нацелился на окуней. Но в какой-то момент понял, что поймал что-то покрупнее.

Владимир переживал, что леска, рассчитанная лишь на 4 кг, не выдержит, но снасти справились, и на берег рыбак вытащил огромную щуку.

Ее длина составила 1,1 м, а вес – 12,6 кг. Крупной эта рыба считается, достигнув уже 7 кг. На это ей требуется 8–10 лет.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов
Поздравление из Кремля
Поздравление из Кремля Виталий Портников
Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип