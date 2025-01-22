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BBC: Армия КНДР потеряла в Курской области около 4000 военных

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  • 22.01.2025, 17:17
BBC: Армия КНДР потеряла в Курской области около 4000 военных

1000 из них — убитыми.

В Курской области РФ по состоянию на середину января 2025 года погибли около 1000 северокорейских военных, сообщает BBC со ссылкой на западных официальных лиц в среду, 22 января.

По данным источников, общие потери армии КНДР в Курской области составляют около 4000 солдат.

В материале BBC указывается, что это очень высокий показатель, учитывая, что всего КНДР направила в Россию около 11 тысяч военных. Количество погибших является «неприемлемым для северокорейского контингента без значительного подкрепления», отмечают аналитики.

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