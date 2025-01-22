«Такого не было даже в сталинские времена» 22.01.2025, 17:31

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Российского ученого решили посадить на семь лет за «некачественные исследования».

В России государственное обвинение запросило 7 лет колонии для сотрудника Института теплофизики Сибирского отделения РАН, доктора физико-математических наук Олега Кабова по уголовному делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Кроме того, ему хотят запретить заниматься научной деятельностью на три года, передает «Интерфакс». Все это, а также штраф в размере трех годовых зарплат, будет способствовать «исправлению» ученого, считает помощник прокурора Советского района Новосибирска Яна Кузьмина.

68-летнего Кабова обвиняют в том, что он, будучи заведующим лабораторией Института теплофизики, в период с 2014 по 2016 год фальсифицировал отчеты о выполнении исследований и похитил из бюджета более 7,2 млн рублей. По версии следствия, эти деньги он раздал подчиненным в виде надбавок к зарплате за участие в проекте, а затем принудил перечислить в фонд лаборатории, созданный для поддержки ученых. Сам Кабов вину не признает. Источники T-invariant утверждают, что в основе уголовного дела лежит личная месть бывшего сотрудника лаборатории, который вступил с ученым в конфликт из-за тех самых денег и перешел на работу в ФСБ.

В 2014 году команда Кабова выиграла конкурс на разработку и создание экспериментального образца испарительной системы охлаждения теплонапряженных элементов в рамках федеральной целевой программы, касающейся развития научно-технического комплекса России на 2014–2021 годы. В 2016 году проект закончился, получив высокую оценку экспертов из Минобрнауки и специалистов в области теплофизики. Были созданы пять изобретений, а на основе проведенных прикладных исследований позже зарегистрировали еще два открытия. Однако в 2018 году отчетом лаборатории заинтересовалась ФСБ и начала проверку его документации. Для этого силовики задействовали Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ). Он провел две экспертизы. Одну до уголовного дела в отношении Кабова, а вторую — уже после его задержания осенью 2022 года. Последняя экспертиза стала основанием для предъявления обвинения. В ней утверждалось, что лаборатория Кабова выполнила проект только на 37,76%. При этом анализ проводили лица, не сведущие в теплофизике, а также военные из базы экспертов РИНКЦЭ.

Издание отмечает, что впервые в современной России ученому предъявили уголовное обвинение за недостаточно хорошо проведенное исследование. 3 апреля 2024 года начался суд. За полтора года следствия Кабова допрашивали всего один раз — в день ареста. Озвучивая срок, гособвинитель Кузьмина отметила, что работа ученого над проектом якобы «не была ориентирована на получение новых знаний — основной целью было создание положительного репутационного облика лаборатории для получения как можно большего количества новых грантов, субсидий и софинансирования».

«Мы были в шоке, услышав требование прокуратуры… Это какой-то заказ», — заявила изданию жена Кабова Елена Быковская. По ее словам, обвинение не учло ни один из аргументов защиты. Адвокат предлагал показать работающую установку, созданную в рамках проекта, однако судья не разрешил ее использовать в ходе представления доказательств.

«Обвинение Кабову — плевок в лицо всей российской науке. Запрет на занятия наукой — такого не было даже в сталинские времена», — отметил доктор технических наук Булат Нигматулин. По его мнению, это произошло потому, что российское «научное сообщество показало свое полное бессилие и неспособность себя защитить».

Ранее по стране прокатилась волна арестов ученых, которые занимались исследованиями в сфере гиперзвуковых ракет. В том числе ФСБ возбудила уголовные дела о «госизмене» против работавших в Институтах Сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера, Анатолия Маслова и Александра Шиплюка. Колкер, которому диагностировали терминальную стадию рака, умер через несколько дней после ареста. Шиплюк получил 15 лет колонии строгого режима, Маслов — 14.

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