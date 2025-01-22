«У Лукашенко появился новый заскок»
- 22.01.2025, 17:35
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А жертвами всего этого становятся дети.
Перед очередными «дурыборами» у Лукашенко началась новая волна паники и страха, а жертвами всего этого давления становятся наши дети, пишет читательница Charter97.org из Минска Татьяна:
— Учебные заведения начали забирать у детей мобильные телефоны. А вдруг кто-то из подростков решит сфотографировать фальсификатора с кипой бюллетеней?
Сколько уже испытали наши дети после 2020-го года! Сначала закрытие частных школ. Не спрашивайте о разнице между государственными и частными учреждениями. Если ваши дети не учились в частной школе, вам не объяснить.
В нашей частной школе телефоны были инструментом, помогающим в учебе. Их активно использовали на различных занятиях. Существуют тысячи образовательных программ, которые делают обучение разнообразным и интересным. На уроках информатики, которые начались у нас со 2-го класса, дети изучали практические навыки от самых простых до более сложных: как делать презентации в PowerPoint, как пользоваться Word и Excel, осваивали слепой набор текста, монтаж видео, эффективный поиск информации.
Вынужденно перейдя в государственную школу, мой ребенок не только отказывался ходить на занятия (потому что неинтересно, однообразно, скучно), но и есть в школе, потому что невкусно.
А теперь новый заскок с телефонами. Моя дочь никогда не злоупотребляла им, но мне важно, чтобы она была на связи. Я каждый день звоню ей на перемене, чтобы убедиться, что она добирается до школы. Затем звоню, чтобы узнать, что она вернулась домой.
Так если уж возвращаться в темные времена, начните с себя, госпожа директор. Сначала отключите видеонаблюдение, уберите турникеты. Кому все это нужно в школе, за кем вы следите?
Я сама сказала своей дочери, чтобы она никому не давала телефон. Сегодня смартфон заберут, а завтра могут и тебя.