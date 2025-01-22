«У Лукашенко появился новый заскок» 22.01.2025, 17:35

2,016

А жертвами всего этого становятся дети.

Перед очередными «дурыборами» у Лукашенко началась новая волна паники и страха, а жертвами всего этого давления становятся наши дети, пишет читательница Charter97.org из Минска Татьяна:

— Учебные заведения начали забирать у детей мобильные телефоны. А вдруг кто-то из подростков решит сфотографировать фальсификатора с кипой бюллетеней?

Сколько уже испытали наши дети после 2020-го года! Сначала закрытие частных школ. Не спрашивайте о разнице между государственными и частными учреждениями. Если ваши дети не учились в частной школе, вам не объяснить.

В нашей частной школе телефоны были инструментом, помогающим в учебе. Их активно использовали на различных занятиях. Существуют тысячи образовательных программ, которые делают обучение разнообразным и интересным. На уроках информатики, которые начались у нас со 2-го класса, дети изучали практические навыки от самых простых до более сложных: как делать презентации в PowerPoint, как пользоваться Word и Excel, осваивали слепой набор текста, монтаж видео, эффективный поиск информации.

Вынужденно перейдя в государственную школу, мой ребенок не только отказывался ходить на занятия (потому что неинтересно, однообразно, скучно), но и есть в школе, потому что невкусно.

А теперь новый заскок с телефонами. Моя дочь никогда не злоупотребляла им, но мне важно, чтобы она была на связи. Я каждый день звоню ей на перемене, чтобы убедиться, что она добирается до школы. Затем звоню, чтобы узнать, что она вернулась домой.

Так если уж возвращаться в темные времена, начните с себя, госпожа директор. Сначала отключите видеонаблюдение, уберите турникеты. Кому все это нужно в школе, за кем вы следите?

Я сама сказала своей дочери, чтобы она никому не давала телефон. Сегодня смартфон заберут, а завтра могут и тебя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com