Российский корабль-шпион второй раз за полгода забрел в воды Британии
- 22.01.2025, 17:44
Его сопровождали корабли британского флота.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в британских территориальных водах был снова зафиксирован российский шпионский корабль «Янтарь».
Об этом Хили сказал во время выступления в Палате общин, передает PAMedia.
По словам британского министра, сейчас российское судно «Янтарь» находится в Северном море, а перед тем прошло через британские воды.
В это время по поручению министра россиян сопровождали корабли Королевского военно-морского флота HMS Somerset и HMS Tyne.
«В ноябре (2024 года. – Ред.) за кораблем также велось пристальное наблюдение, и было обнаружено, что он блуждает над критически важной подводной инфраструктурой Великобритании», – подчеркнул Хили.
Он подчеркнул, что Россия использует «Янтарь» для «сбора разведывательной информации и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании».
«Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий для защиты этой страны», – подчеркнул глава Минобороны Британии.
«Янтарь» официально классифицируется как вспомогательное общее океанографическое исследовательское судно с возможностями подводного спасения. Он подчиняется Министерству обороны России и не входит в состав военно-морского флота.
По данным аналитиков разведки из открытых источников, он может использовать глубоководные аппараты и неоднократно работал вблизи инфраструктуры морского дна.