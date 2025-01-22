Бойцы ГУР уничтожили важное спутниковое оборудование россиян в Курской области
- 22.01.2025, 18:01
Видеофакт.
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в районе населенного пункта Теткино в России обнаружили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.
Отмечается, что с помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников «Ямал-401», «Ямал-402» и «Ямал-300K», которые работают в Ка-диапазоне частот.
«По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение», - добавили в разведке.