Бойцы ГУР уничтожили важное спутниковое оборудование россиян в Курской области 22.01.2025, 18:01

Видеофакт.

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в районе населенного пункта Теткино в России обнаружили вражескую позицию с важным спутниковым оборудованием.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

Отмечается, что с помощью FPV-дронов уничтожены российские устройства для пользования возможностями спутников «Ямал-401», «Ямал-402» и «Ямал-300K», которые работают в Ка-диапазоне частот.

«По укрытию с личным составом вражеского расчета также нанесено огневое поражение», - добавили в разведке.

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